Головная боль для Кремля, или Что происходит с российскими банками в Украине

Новая зрада нарисовалась. Вышла статистика инвестиций в Украину. Ее прочитали по диагонали и говорят, что Россия крупнейший инвестор в Украину. И это на фоне слива патриотов, липецкой фабрики и Медведчука в телевизоре. Сплошная зрада.

А что на самом деле? А на самом деле все с точностью до наоборот. Да, есть статистика прямых иностранных инвестиций в Украину. Прямо скажем, там мало инвестиций. Очень мало. Не торопятся инвесторы к нам. Но это собственно не новость.

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Они как в 2011 году сбежали, так и не торопятся. А сейчас, на фоне происходящего в мире, кризисов в Турции и Аргентине, и подавно не тропятся. Это плохо. Потому что инвестиции – это единственный путь к экономическому росту. И нам очень надо убедить иностранных инвесторов чтобы они пришли. Но сейчас о другом.

По той же статистике, на бумаге, крупнейшим инвестором в украинскую экономику является Россия. Доля России в прямых инвестициях в Украину по итогам 1-го полугодия – высокая. Пришло по статистике в страну 1,3 миллиарда долларов. Из них – 436 миллионов долларов из России.

Казалось бы, натуральная зрада. Если только не попытаться понять, что же это за инвестиции. И тогда выйдет скорее самая натуральная "Перемога". Что это за деньги – это докапитализация российских банков. Звучит тоже зрадливо. Как так, российские банки несмотря на протесты патриотов, увеличивают капитал в Украине. Просто таки экспансия.

Но что на самом деле? А на самом деле это не инвестиции, это скорее похоже на выплату за заложников. Что происходит с российскими банками? Украина фактически взяла их в заложники. Банки под санкциями. И выводить деньги из Украины они не могут. Продать свои финансовые учреждения у них тоже не получается. Закрыть их просто так – нельзя.

Банкротство – плохая идея, когда ты большой системный банк, представленный в разных странах мира. В итоге, российские банки вынуждены поддерживать свои дочерние банки в Украине, выбрав стратегию их постепенного умирания. Другого выхода им не оставили.

В украинских дочек российских государственных банков есть кредиты перед материнскими банками. Так обычно делают. Материнский банк дает дешевый кредит своему дочернему банку, а тот уже кредитует бизнес. Но мы помним, что есть санкции. А значит вернуть эти кредиты своим материнским банкам дочерние банки в Украине просто не могут.

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Что они делают с этими зависшими кредитами? Переводят их в капитал. Транзакция чисто на бумаге. Одна часть пассива баланса банка, кредитная задолженность, просто переходит в другую строчку – капитал. Но что в итоге? В итоге эта транзакция проходит как прямая инвестиция. И бабах, у вас уже российские банки – крупнейшие инвесторы в экономику Украины.

По своей ли воле они это делают? Нет. Является ли это экспансией в Украину – точно нет. Они бы сбежали с радостью. Но не могут. Повышает ли это зависимость Украины от российских денег? Вообще нет. Это все последствия активной экспансии российских денег в 2010-2013 годов, когда российские банки под руководством Кремля кредитовали в Украине все, что движется.

Теперь уже не кредитуют. И кредиты им тоже, прямо скажем, не очень возвращают. Но шлейф той экспансии еще иногда отражается в статистике.

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Вот и все. Никакой Зрады. И никакой особой Перемоги. Просто слегка приятно, что можно добавить много головной боли российским государственным банкам. И больше ничего нет в этой статистике. И дает она нам пищу для размышлений только в контексте того, что миллиард долларов иностранных инвестиций для такой страны как Украина – это очень мало. Но это уже совсем другая история.