Гривна ослабла: почему и что будет дальше

Гривна ослабла за последнюю неделю. И это не было неожиданностью. То, что на прошлой неделе гривна будет под давлением можно было сказать месяц назад, два месяца и даже полгода назад.

Почему возникло давление? Большой объем погашения государственных облигаций, которые принадлежали иностранцам. Они вошли в эти бумаги в начале года, заработали на сезонном укреплении гривны и получили высокий украинский процент, и теперь фиксируют прибыль.

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Погашение было плановым и состоялось 25 июля. В итоге, они конвертировали в доллары свои честно заработанные гривны. На валютном рынке это создало дисбаланс, в итоге гривна ослабла. Что будет дальше? Можно с уверенностью говорить, что будет осенью, но не то, что случится в ближайшие пару недель. Но фишка в том, что это совершенно не важно.

Гривна валюта сезонная и осенью нас бы все равно ждало ослабление национальной валюты. С пиком в конце декабря-началом января, когда местные бюджеты опять пойдут тратить свои деньги, закапывая в замерзшую землю миллиарды гривен и детские площадки.

Вопрос только в том, видим ли мы уже сейчас начало этого сезонного ослабления или гривна ненадолго укрепится перед тем, как снова начать снижение через пару недель. Но этот вопрос не имеет смысла, потому что результат все равно один и тот же. В сентябре-декабре мы увидим слабеющую гривну. А колебаниями в августе можно пренебречь.

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Иностранцы, покупающие украинские государственные облигации, сначала стали триггером начала укрепления гривны, когда покупали бумаги в январе-феврале, а теперь запустили процесс ослабления национальной валюты.

Каждый раз они просто вносили дисбаланс в устоявшуюся систему спроса и предложения на валютном рынке Украины. Фактически, выступили как глобальное потепление, фактором сдвига сезонов.

Сезонное укрепление началось немного раньше, но точно также раньше может начаться и сезонное ослабление. Сами движения гривны не являются чем то трагическим. Внутренне годовые колебания могут доходить до 10%, но по факту курс практически не меняется.

Мы видели в январе курс 28,8, базовый прогноз на конец года включает в себя курс на уровне 29,0-29,5. Изменения незначительные. Просто надо сравнивать подобные – не противопоставлять курс лета к зиме, а сравнивать январь с январем. И тогда никакой «Зрады» найти не удастся.

Никакой "Зрады" на валютном рынке не будет при условии сотрудничества с МВФ. Это конечно же ключевой фактор. Не будет транша, и можно будет говорить уже не о сезонных факторах. И о курсе, который значительно выходить за пределы базовых сценариев. Но тут должен возобладать здравый смысл.



Международный валютный фонд

А украинцам стоит наконец начать зарабатывать на сезонности. Ведь когда все знают, что в январе гривна проходит локальный минимум, а в мае-июне – локальный максимум, то грех не пользоваться такой ситуацией. Особенно когда государство предлагает удобные инструменты, в виде валютных и гривневых облигаций.

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И когда достаточно много людей станут финансово грамотными и начнут использовать сезонные факторы, то со временем и они уйдут. И мы не будем замечать, как весной аграрии начинают тратить свои доллары, а осенью импортеры начинают закупки на целый год.