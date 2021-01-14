Гоночный голубь по кличке Джо совершил перелет через Тихий океан. Он преодолел 13 000 километров из США в Австралию. Местные власти планируют усыпить птицу, поскольку считают его "угрозой для биологической безопасности".

Как птица попала в Австралию

Истощенный голубь 26 декабря прилетел во двор Кевина Сэлли-Берда в Мельбурне. Выяснилось, что он исчез из гонки в американском штате Орегон еще 29 октября, пишет The Associated Press.

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Австралиец накормил измученное животное, с тех пор оно живет в его дворе. Вероятно, что Сэлли-Берд назвал птицу в честь избранного американского президента Джо Байдена.



Голубь Джо, который прилетел из США в Австралию / Фото Channel 9

Эксперты выдвинули несколько версий относительно того, как голубь преодолел такое большое расстояние. Одни считают, что он попал на судно, следовавшее в Австралию. Другие верят, что он совершил путешествие в одиночку.

Интересно! Самый длинный в истории зафиксированный перелет голубя достигает 11 600 километров. Он длился почти месяц (24 дня) еще в 1931 году.

Почему голубя хотят усыпить

Подвиг Джо привлек внимание местных карантинных служб. Они попросили Сэлли-Берда поймать птицу. "Мол, если это аж из Америки, то они обеспокоены возможными болезнями, которые переносят птицы", – объяснил он.

И заявил, что не может сделать это голыми руками, так как голубь восстановил свою силу. По словам австралийца, карантинные органы рассматривают возможность заключить контракт с профессиональным ловцом птиц.



Птицу, вероятно, придется усыпить / Фото Channel 9

В департаменте сельского хозяйства заявили, что голубю "запрещено оставаться в Австралии", поскольку он "может скомпрометировать продовольственную безопасность Австралии и популяции диких птиц".

Это создает прямой риск биозащиты для австралийской жизни птиц и нашей птицеводческой отрасли,

– говорится в сообщении департамента.

Американский союз гоночных голубей подтвердил, что Джо зарегистрирован на владельца в Монтгомери в Алабаме. Сэлли-Берд пытался с ним связаться, но пока не удалось.