Гоночный голубь случайно залетел из США в Австралию: почему его хотят убить
Гоночный голубь по кличке Джо совершил перелет через Тихий океан. Он преодолел 13 000 километров из США в Австралию. Местные власти планируют усыпить птицу, поскольку считают его "угрозой для биологической безопасности".
Как птица попала в Австралию
Истощенный голубь 26 декабря прилетел во двор Кевина Сэлли-Берда в Мельбурне. Выяснилось, что он исчез из гонки в американском штате Орегон еще 29 октября, пишет The Associated Press.
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Австралиец накормил измученное животное, с тех пор оно живет в его дворе. Вероятно, что Сэлли-Берд назвал птицу в честь избранного американского президента Джо Байдена.
Голубь Джо, который прилетел из США в Австралию / Фото Channel 9
Эксперты выдвинули несколько версий относительно того, как голубь преодолел такое большое расстояние. Одни считают, что он попал на судно, следовавшее в Австралию. Другие верят, что он совершил путешествие в одиночку.
Почему голубя хотят усыпить
Подвиг Джо привлек внимание местных карантинных служб. Они попросили Сэлли-Берда поймать птицу. "Мол, если это аж из Америки, то они обеспокоены возможными болезнями, которые переносят птицы", – объяснил он.
И заявил, что не может сделать это голыми руками, так как голубь восстановил свою силу. По словам австралийца, карантинные органы рассматривают возможность заключить контракт с профессиональным ловцом птиц.
Птицу, вероятно, придется усыпить / Фото Channel 9
В департаменте сельского хозяйства заявили, что голубю "запрещено оставаться в Австралии", поскольку он "может скомпрометировать продовольственную безопасность Австралии и популяции диких птиц".
Это создает прямой риск биозащиты для австралийской жизни птиц и нашей птицеводческой отрасли,
– говорится в сообщении департамента.
Американский союз гоночных голубей подтвердил, что Джо зарегистрирован на владельца в Монтгомери в Алабаме. Сэлли-Берд пытался с ним связаться, но пока не удалось.
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