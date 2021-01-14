Гоночний голуб на прізвисько Джо здійснив переліт через Тихий океан. Він подолав 13 000 кілометрів зі США до Австралії. Місцева влада планує приспати птаха, оскільки вважає його "загрозою для біологічної безпеки".

Як птах потрапив до Австралії

Виснажений голуб 26 грудня прилетів на подвір'я Кевін Селлі-Берда у Мельбурні. З'ясувалося, що він зник з перегонів у американському штаті Орегон ще 29 жовтня, пише The Associated Press.

Читайте також Хатні обов'язки домашніх улюбленців: чоловік навчив свого собаку приносити йому пиво – відео

Австралієць нагодував змучену тварину, відтоді вона живе у його дворі. Ймовірно, що Селлі-Берд назвав птаха на честь обраного американського президента Джо Байдена.



Голуб Джо, який прилетів зі США до Австралії / Фото Channel 9

Експерти висунули кілька версій щодо того, як голуб подолав таку велику відстань. Одні вважають, що він потрапив на судно, яке прямувало до Австралії. Інші вірять, що він здійснив подорож самотужки.

Цікаво! Найдовший в історії зафіксований переліт голуба сягає 11 600 кілометрів. Він тривав майже місяць (24 дні) ще у 1931 році.

Чому голуба хочуть приспати

Подвиг Джо привернув увагу місцевих карантинних служб. Вони попросили Селлі-Берд зловити птаха. "Мовляв, якщо це аж з Америки, то вони стурбовані ймовірними хворобами, які переносять птахи", – пояснив він.

І заявив, що не може зробити це голими руками, оскільки голуб відновив свою силу. За словами австралійця, карантинні органи розглядають можливість укласти контракт з професійним ловцем птахів.



Птаха, ймовірно, доведеться приспати / Фото Channel 9

У департаменті сільського господарства заявили, що голубу "заборонено залишатися в Австралії", оскільки він "може скомпрометувати продовольчу безпеку Австралії та популяції диких птахів".

Це створює прямий ризик біозахисту для австралійського життя птахів та нашої птахівничої галузі,

– мовиться у повідомленні департаменту.

Американський союз гоночних голубів підтвердив, що Джо зареєстрований на власника в Монтгомері у Алабамі. Селлі-Берд намагався з ним зв'язатися, але наразі не вдалося.