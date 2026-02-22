В Черном море резко возросло количество агрессивных крабов из США: чем это чревато
- На побережье Черного моря обнаружено 10 голубых крабов из США, которые являются инвазивным видом.
- Голубые крабы агрессивнее местных видов, вытесняют их и нарушают экосистему, питаясь моллюсками, мелкой рыбой и водорослями.
Уже четвертую неделю на побережье Черного моря в Национальном природном парке "Тузловские лиманы" находят голубых крабов. Они родом из США.
Сколько таких крабов нашли в Украине и почему экологи бьют тревогу, рассказал доктор биологических наук, сотрудник Национального природного парка "Тузловские лиманы" Иван Русев.
Чем опасен голубой краб из США?
По состоянию на 21 февраля на побережье Черного моря уже нашли 10 крабов и остатки еще 2.
Правда, их значительно больше, но исследователи не всегда успевают их зарегистрировать в общей статистике, потому что ими питаются хищные животные.
Он рассказал, что голубой краб – это вид-вселенец. Его родина – атлантическое побережье Америки.
Голубые крабы / Фото Ивана Русева и Вадима Самсона
В Черное море он мог попасть вместе с балластными водами кораблей или просто мигрировал через Средиземное и Мраморное моря, где он уже живет.
Этот краб любит лиманы и прибрежные зоны моря с небольшой глубиной и невысокой соленостью.
Хотя этот краб выглядит очень красиво (его клешни имеют характерный ярко-голубой цвет) и является деликатесом, для экосистемы Черного моря он является инвазивным видом и представляет опасность для черноморского биоразнообразия,
– подчеркнул Русев.
Опасность кроется в том, что этот краб гораздо больше и агрессивнее местных крабов, поэтому будет вытеснять их.
Сравнение голубого с местными черноморскими крабами / Фото Ивана Русева
Также он ест почти все, в частности моллюсков, мелкую рыбу и водоросли. А это может влиять на баланс местной флоры и фауны.
Особенности ножек делают его быстрым для передвижения. А еще он очень выносливый, ведь может выживать в воде с низким содержанием кислорода и при значительных колебаниях солености, из-за чего Черное море станет вполне комфортным домом для голубого краба.
Другие необычные случаи
В конце января в "Тузловских лиманах" в фотоловушку попало очень осторожное животное – шакал. Он считается настоящим санитаром природных экосистем.
Там же недавно заметили лесного кота. Это тоже очень осторожный хищник, который избегает контактов с людьми.
А в Черкассах тоже заметили редкую гостью – утку-мандаринку. Встреча с этой птицей – настоящая редкость. Она обычно живет в парках, зоопарках или частных хозяйствах, но иногда попадает в дикую природу и адаптируется к естественным водоемам.