Сколько таких крабов нашли в Украине и почему экологи бьют тревогу, рассказал доктор биологических наук, сотрудник Национального природного парка "Тузловские лиманы" Иван Русев.

Смотрите также Красивый, но очень опасный: в Черном море заметили голубого краба из Атлантики

Чем опасен голубой краб из США?

По состоянию на 21 февраля на побережье Черного моря уже нашли 10 крабов и остатки еще 2.

Правда, их значительно больше, но исследователи не всегда успевают их зарегистрировать в общей статистике, потому что ими питаются хищные животные.

Он рассказал, что голубой краб – это вид-вселенец. Его родина – атлантическое побережье Америки.

Голубые крабы / Фото Ивана Русева и Вадима Самсона

В Черное море он мог попасть вместе с балластными водами кораблей или просто мигрировал через Средиземное и Мраморное моря, где он уже живет.

Этот краб любит лиманы и прибрежные зоны моря с небольшой глубиной и невысокой соленостью.

Хотя этот краб выглядит очень красиво (его клешни имеют характерный ярко-голубой цвет) и является деликатесом, для экосистемы Черного моря он является инвазивным видом и представляет опасность для черноморского биоразнообразия,

– подчеркнул Русев.

Опасность кроется в том, что этот краб гораздо больше и агрессивнее местных крабов, поэтому будет вытеснять их.

Сравнение голубого с местными черноморскими крабами / Фото Ивана Русева

Также он ест почти все, в частности моллюсков, мелкую рыбу и водоросли. А это может влиять на баланс местной флоры и фауны.

Особенности ножек делают его быстрым для передвижения. А еще он очень выносливый, ведь может выживать в воде с низким содержанием кислорода и при значительных колебаниях солености, из-за чего Черное море станет вполне комфортным домом для голубого краба.

Другие необычные случаи