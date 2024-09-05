Сбивали "Шахед", который запустили по территории Украины, над белорусским городом Гомель. Как далеко он расположен от украинской границы – показывает 24 Канал.

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Где расположен город Гомель

В ночь на 5 сентября Россия запустила по территории Украины дроны-камикадзе типа "Шахед". Дроны заходили несколькими группами с разных направлений, и уже не впервые пересекли воздушное пространство Беларуси.

Если раньше белорусские военные только поднимали авиацию, то на этот раз стало известно о сбивании ударных БПЛА, и, более того, в сети появились кадры с подтверждением.

Как пишут в СМИ, по меньшей мере один "Шахед" белорусские военные сбили над городом Гомель. Звуки взрыва слышали в Гомельском районе в 01:34 и 01:36, а около 02:20 с аэродрома "Барановичи" взлетел еще один истребитель.

Город Гомель расположен на юго-востоке Беларуси. Это второй город в стране по количеству населения, ведь по последним данным в нем проживало около 535,2 тысячи жителей.

Смотрите на карте, где расположен город Гомель

Город лежит в 38 километрах от украинской границы в Черниговской области, а до областного центра – около 110 километров.

Гомельская область граничит и с Россией. От Гомеля до российской границы около 40 километров, а до ближайшего областного российского центра, Брянск, расстояние более 250 километров.

В последнее время "Шахеды" все чаще пересекают воздушное пространство Беларуси. В сети предполагают, что такие действия могут быть и преднамеренными, чтобы белорусские ПВО могли тренироваться. Такое мнение, в частности, высказал руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.