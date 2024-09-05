Збивали "Шахед", який запустили по території України, над білоруським містом Гомель. Як далеко воно розташоване від українського кордону – показує 24 Канал.

До теми У Білорусі збивають "Шахеди", пролунали два вибухи

Де розташоване місто Гомель

У ніч проти 5 вересня Росія запустила по території України дрони-камікадзе типу "Шахед". Дрони заходили кількома групами з різних напрямків, і вже не вперше перетнули повітряний простір Білорусі.

Якщо раніше білоруські військові лише підіймали авіацію, то цього разу стало відомо про збиття ударних БпЛА, й, ба більше, у мережі з'явилися кадри з підтвердженням.

Як пишуть у ЗМІ, щонайменше один "Шахед" білоруські військові збили над містом Гомель. Звуки вибуху чули в Гомельському районі о 01:34 і 01:36, а близько о 02:20 з аеродрому "Барановичі" злетів ще один винищувач.

Місто Гомель розташоване на південному сході Білорусі. Це друге місто в країні за кількістю населення, адже за останніми даними у ньому проживало близько 535,2 тисячі мешканців.

Дивіться на карті, де розташоване місто Гомель

Місто лежить за 38 кілометрів від українського кордону в Чернігівській області, а до обласного центру – близько 110 кілометрів.

Гомельська область межує й з Росією. Від Гомеля до російського кордону близько 40 кілометрів, а до найближчого обласного російського центру, Брянськ, відстань понад 250 кілометрів.

Останнім часом "Шахеди" все частіше перетинають повітряний простір Білорусі. У мережі припускають, що такі дії можуть бути й навмисними, щоб білоруські ППО могли тренуватися. Таку думку, зокрема, висловив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.