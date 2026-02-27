Миндич объяснил, почему не возвращается в Украину

Тимур Миндич, которого подозревают в коррупции, заявил, якобы хочет вернуться в Украину. Но его объяснения были довольно путаными.

С Тимуром Миндичем связался нардеп Алексей Гончаренко, соответствующий ролик появился в его ютуб-канале. Он объяснил, что сделал это как председатель Временной следственной комиссии ВР по вопросам возможных нарушений законодательства.

Что сказал Миндич?

Алексей Гончаренко пригласил его на заседание комиссии, чтобы получить важные "показания как главного фигуранта этого громкого дела". Миндич ответил, что заинтересован в разговоре и якобы готов вернуться в Украину, но не прямо сейчас. Виновным себя не считает.

Я не против проверки каких-то фактов, но я точно против обвинений до суда и до расследований. То есть того тем, чем сегодня занимаются все – и журналисты, и вы, и все, без обид,

– объяснил свою позицию Миндич.

Он добавил: хочет, чтобы НАБУ "провело все виды следствия, разобралось и закрыло эту историю, в чем меня обвиняют, потому что меня нет в этой истории".

Полный разговор Гончаренко с Миндичем: смотрите видео

Самым большим своим грехом Миндич считает то, что он друг президента, а потому понимает, что к нему повышенный интерес. В то же время он назвал себя не политиком, а простым бизнесменом. И убежден, что упоминания о нем в СМИ призваны создать определенный медийный образ и могут иметь политическую подоплеку.

Миндич сказал, что не знает, лишили ли его гражданства. Но не понимает, зачем на него наложили санкции.

Меня еще не осудили ни за что. Я не являюсь никаким преступником. Пока не могу понять, в чем меня обвиняют,

– высказался он.

В Израиле он "вынужден быть, потому что нет честного расследования". В то же время дальше Миндич сказал, якобы поехал планово и не успел рассказать об этом в единственном комментарии, который дал.

Справка. Речь о общении журналиста Михаила Ткача с Миндичем в декабре 2025 года. Съемочная группа специально приехала в Израиль, чтобы взять комментарий.

На вопрос Алексея Гончаренко, почему Миндич не вышел с заявлениями сам, тот сказал: никогда не хотел быть публичным человеком.

Я бы сегодня, я бы сегодня приехал бы в Украину, получил бы подозрение и сел бы даже в тюрьму, если бы был честный залог. Я просто понимаю, что они сейчас скажут такой залог, что я его не смогу собрать,

– завершил разговор Миндич.

Интересно! Похожим образом говорил другой фигурант дела "Мидас", бывший министр энергетики Герман Галущенко. Он возмутился, что не найдет 425 миллионов гривен, о которых просят прокуроры. Зато "миллионов 20 – 30 нашел бы".

К слову, сам Михаил Ткач заявил: не сразу смог найти Миндича. Тот фактически прятался от медийщиков и делал все, чтобы его не нашли.