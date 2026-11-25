Об этом Алексей Гончаренко сообщил в своем обращении к средствам массовой информации и общественности.

Adv

популярные видео

Что известно о давлении на членов ВСК?

Он подчеркнул, что уже знает о двух случаях, когда руководители антикоррупционных органов лично звонили народным депутатам.

В настоящее время на членов ВСК оказывается давление. Мне известно уже о двух случаях, когда руководители антикоррупционных органов лично звонили народным депутатам и просили не приходить на заседания или не участвовать в голосовании ВСК– написал он.

Гончаренко заявил, что давление на членов комиссии оказывается различными методами и со всех сторон. Он считает такую ситуацию опасной, поскольку она может негативно повлиять на доверие к антикоррупционным органам.

Парламентарий публично обратился к руководству антикоррупционных органов, а также сообщил, что хочет официально проинформировать о ситуации СМИ и общественность.

Реклама

Напомним, 23 ноября Временная следственная комиссия решила обратиться в полицию, чтобы принудительно доставить бывшего министра обороны Михаила Федорова на заседание. Экс-министр трижды проигнорировал приглашения комиссии, которая изучает обстоятельства операции "Мидас". За соответствующую инициативу проголосовали 8 из 14 членов ВСК, сообщают корреспонденты hromadske.

Председатель комиссии Алексей Гончаренко подчеркнул, что парламентарии хотят лично услышать объяснения Федорова.

Впервые бывшего министра вызвали для дачи показаний еще в августе. В приглашении отмечалось, что его присутствие необходимо для объяснений и показаний в рамках расследования информации об операции "Мидас", обнародованной НАБУ 11 ноября 2025 года. Следующее заседание ВСК предварительно запланировано на 7 декабря.