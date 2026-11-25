Про це Олексій Гончаренко повідомив у своєму зверненні до засобів масової інформації та громадськості.

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Що відомо про тиск на членів ТСК?

Він наголосив, що вже знає про два випадки, коли керівники антикорупційних органів особисто телефонували народним депутатам.

Наразі на членів ТСК чинять тиск. Мені відомо вже про два випадки, коли керівники антикорупційних органів особисто телефонували народним депутатам і просили не приходити на засідання або не брати участі в голосуванні ТСК– написав він.

Гончаренко заявив, що тиск на членів комісії здійснюють різними методами та з різних боків. Він вважає таку ситуацію небезпечною, оскільки вона може негативно вплинути на довіру до антикорупційних органів.

Парламентар публічно звернувся до керівництва антикорупційних органів, а також повідомив, що хоче офіційно поінформувати про ситуацію ЗМІ та громадськість.

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Нагадаємо, Тимчасова слідча комісія 23 листопада вирішила звернутися до поліції, щоб примусово привести колишнього міністра оборони Михайла Федорова на засідання. Ексміністр тричі проігнорував запрошення комісії, яка вивчає обставини операції "Мідас". За відповідну ініціативу проголосували 8 із 14 членів ТСК, повідомляють кореспонденти hromadske.

Голова комісії Олексій Гончаренко наголосив, що парламентарі хочуть особисто почути пояснення Федорова.

Вперше ексміністра викликали для надання свідчень ще у серпні. У запрошенні зазначалося, що його присутність потрібна для пояснень і показань у межах дослідження інформації щодо операції "Мідас", оприлюдненої НАБУ 11 листопада 2025 року. Наступне засідання ТСК попередньо запланували на 7 грудня.