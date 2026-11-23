Як повідомляють кореспонденти hromadske, за відповідну ініціативу віддали свої голоси 8 із 14 членів парламентської комісії. Чергову зустріч народні обранці попередньо запланували провести 7 грудня.

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Які подробиці?

Голова ТСК, народний депутат Олексій Гончаренко, наголосив на потребі почути позицію колишнього урядовця безпосередньо.

У комісії з'явилось дуже багато питань до пана Михайла. Хочеться отримати на них відповіді– зазначив Гончаренко.

Пояснення щодо операції Мідас

Вперше на засідання для надання свідчень ексміністра викликали ще у серпні.

У листі до Федорова наголошували, що його особиста присутність потрібна "для надання пояснень та показань у межах дослідження інформації щодо операції "Мідас", яку НАБУ оприлюднило 11 листопада 2025 року".