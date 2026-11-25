Мужчина освоил гончарное дело, оборудовал дома мастерскую и начал изготавливать керамические изделия на заказ. Теперь он хочет развивать собственное дело и доказывает, что даже после самых тяжелых испытаний можно найти новое призвание. Свою историю Сергей "Ворон" Райлян рассказал в программе в эксклюзивном интервью на 24 Канале.

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Как Сергей получил тяжелое ранение на фронте

Сергей ушел на войну добровольцем в 18 лет. Сначала служил в артиллерии, а затем попал в 79-ю десантно-штурмовую бригаду. За время службы побывал на многих горячих участках фронта, в частности в Счастье, Северскодонецке, Лимане, Святогорске и Марьинке.

Ранение военный получил в окрестностях Новомихайловки. Он добровольно вызвался отвезти сослуживцев на позицию, поскольку хорошо знал дорогу. Однако из-за дождей пикап снесло на обочину, где находилась противотанковая мина. Машина наехала на нее колесом, и взрыв оторвал Сергея вместе с частью автомобиля.

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После эвакуации в Днепр военного доставили вертолетом в Киев. Там он провел 20 дней в искусственной коме. Когда пришел в себя, узнал, что лишился обеих ног, а с его зрением не все в порядке.

Впоследствии выяснилось, что в глаза попала синегнойная палочка. По словам Сергея, в киевской больнице считали, что глаза уже нецелесообразно сохранять.

Однако ветеран вместе с женой решил поехать в Одессу, где обратился в Институт глазных болезней и тканевой терапии имени Филатова. Там медики обнаружили, что часть зрения еще можно спасти, и начали интенсивное лечение.

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Как ветеран нашел себя в гончарстве

После ранения Сергей не хотел ехать в реабилитационный центр, однако впоследствии согласился попробовать программу "Гончарство в темноте". Сначала идея казалась ему неинтересной, но занятия постепенно увлекли мужчину.

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Обучение длилось 45 дней, из которых 24 были рабочими. Сначала Сергей работал с глиной за столом, а уже на следующий день попробовал гончарный круг. Именно этот процесс его заинтересовал, ведь форму изделия он мог ощущать руками. Кроме того, ветеран хотел проверить, можно ли адаптировать гончарный круг для людей с ампутациями ног.

Обычно скорость его работы регулируется ногой, поэтому Сергей стремился найти способ управлять им руками. В сентябре, по окончании обучения, мужчина вернулся домой и начал обустраивать собственную мастерскую.

Уже в октябре он открыл ФЛП. Теперь Сергей изготавливает чашки, тарелки, вазы, подсвечники и различные декоративные изделия. Примерно 80 % его работы приходится на заказы, а остальное время он оставляет для творческих экспериментов. Ему помогает жена, которая занимается декором и создает собственные изделия.

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Из-за нарушенного зрения мужчина не может просто рассматривать фотографии в интернете, чтобы выбрать форму для будущей работы. Поэтому он посещает магазины, где может прикоснуться к предметам, почувствовать их форму и понять, как воссоздать ее из глины.

В мастерскую ветерана также заглянул актер Николай Костер-Вальдау, известный по роли в сериале "Игра престолов". Он попробовал поработать за гончарным кругом, а также заказал у Сергея подсвечники.

Какие планы у ветерана

В будущем Сергей хочет открыть отдельную мастерскую недалеко от дома и приобрести собственную печь для обжига керамики. Сейчас изделия приходится отдавать в другую мастерскую, а ожидание обжига может длиться около месяца.

Собственное оборудование позволило бы ветерану самостоятельно контролировать качество изделий, быстрее выполнять заказы и больше экспериментировать с новыми формами.

Сергей признается, что после ранения мог бы опустить руки, однако не видит в этом смысла. Он убежден, что всегда можно попытаться выбраться из сложных обстоятельств.

Лечь в умиральную яму я всегда успею. Вот так. Сдаться, просто лечь, ничего не делать – это всегда можно успеть, для этого много не нужно– пояснил ветеран.