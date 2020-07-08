В выпуске программы "Есть вопрос" за 8 июля – в отставку ушли правительство Гончарука, генпрокурор Рябошапка и с заявлениями о политическом давлении председатель НБУ Смолий. Однако Дубинский, Бужанский и другие друзья Коломойского почему-то в до сих пор остаются в команде Зеленского.

Также в выпуске "Есть вопрос" на 24 канале: Конституционный Суд 9 июля рассмотрит иск народных депутатов – среди них в частности нардепы из группы Коломойского и Медведчука – требующий признать незаконным назначение Артема Сытника головой НАБУ. Подробнее об этом в программе "Есть вопрос" рассказала юрист Центра противодействия коррупции Елена Щербань.