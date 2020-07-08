У випуску програми "Є питання" за 8 липня – у відставку пішли уряд Гончарука, генпрокурор Рябошапка, і з заявами про політичний тиск голова НБУ Смолій. Проте Дубінський, Бужанський і інші друзі Коломойського чомусь в досі залишаються в команді Зеленського.

Також у випуску "Є питання" на 24 каналі: Конституційний Суд 9 липня розгляне позов народних депутатів – серед них зокрема нардепи з групи Коломойського та Медведчука – які вимагають визнати незаконним призначення Артема Ситника головою НАБУ. Детальніше про це в програмі "Є питання" розповіла юристка Центру протидії корупції Олена Щербан.