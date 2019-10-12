Гончарук ищет кандидатов на 7 должностей в правительстве
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук призывает кандидатов подавать документы онлайн на 7 постов в правительстве.
"Друзья, мы продолжаем искать настоящих лидеров перемен! Наше правительство поставило амбициозные цели! Впереди много работы. А для достижения целей нам нужна мощная команда в правительстве технократов", – написал Гончарук в своем фейсбук.
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До 15 октября продолжается подача заявок на вакансии:
- председателя Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра,
- председателя Государственной службы экспортного контроля,
- председателя Государственного агентства лесных ресурсов,
- председателя Украинского института национальной памяти,
- председателя Государственной службы по этнополитике и свободе совести,
- председателя Государственного агентства инфраструктурных проектов,
- государственного секретаря Министерства культуры, молодежи и спорта.
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