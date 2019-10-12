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      Гончарук ищет кандидатов на 7 должностей в правительстве

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      Алексей Гончарук предлагает 7 должностей в правительстве
      Алексей Гончарук предлагает 7 должностей в правительстве / Getty Images

      Премьер-министр Украины Алексей Гончарук призывает кандидатов подавать документы онлайн на 7 постов в правительстве.

      "Друзья, мы продолжаем искать настоящих лидеров перемен! Наше правительство поставило амбициозные цели! Впереди много работы. А для достижения целей нам нужна мощная команда в правительстве технократов", – написал Гончарук в своем фейсбук.

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      До 15 октября продолжается подача заявок на вакансии:

      1. председателя Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра,
      2. председателя Государственной службы экспортного контроля,
      3. председателя Государственного агентства лесных ресурсов,
      4. председателя Украинского института национальной памяти,
      5. председателя Государственной службы по этнополитике и свободе совести,
      6. председателя Государственного агентства инфраструктурных проектов,
      7. государственного секретаря Министерства культуры, молодежи и спорта.

       

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Рынок труда Работа Алексей Гончарук Кабинет Министров Украины
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