12:59
12 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК УСИК – ВІЗЕРСПУН ТАЙФУН ХАГІБІС
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Куди зникає Путін. Росія скандалить зі США
      Вєсті Кремля
      22:14, 11 жовтня
      Вєсті.UA: Зеленський ламає стереотипи. Що не так у МОЗ
      Вєсті.UA
      20:18, 11 жовтня
      Розбійники в погонах: хто ховається за новими грабунками українців
      ЦРУ
      13:00, 11 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК УСИК – ВІЗЕРСПУН ТАЙФУН ХАГІБІС

      Гончарук шукає кандидатів на 7 посад в уряді

      1108 Читать новость на русском
      Олексій Гончарук пропонує 7 посад в уряді
      Олексій Гончарук пропонує 7 посад в уряді / Getty Images

      Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук закликає кандидатів подавати документи онлайн на 7 посад в уряді.

      "Друзі, ми продовжуємо шукати справжніх лідерів змін! Наш уряд поставив амбітні цілі! Попереду багато роботи. А для досягнення цілей нам потрібна потужна команда в уряді технократів", – написав Гончарук у своєму фейсбук.

      Читайте також: Прем'єр Гончарук записав звернення до школярів і "майбутнього голови уряду": кумедне відео

      До 15 жовтня триває подання заявок на вакансії:

      1. голови Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру,
      2. голови Державної служби експортного контролю,
      3. голови Державного агентства лісових ресурсів,
      4. голови Українського інституту національної пам’яті,
      5. голови Державної служби з етнополітики та свободи совісті,
      6. голови Державного агентства інфраструктурних проєктів,
      7. державного секретаря Міністерства культури, молоді та спорту.

       

      blog_ava
      Як Дзідзьо виконав гімн України перед матчем збірної у Харкові: відео
      сьогодні
      4627
      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Кабінет Міністрів України Олексій Гончарук Робота Ринок праці
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Як побороти "стару політику" і містечкових "дубневичів": рецепт на місцеві вибори
      сьогодні , 12:00 Як побороти "стару політику" і містечкових "дубневичів": рецепт на місцеві вибори
      Галина Васильченко 80
      Збірна України на класі перемогла Литву завдяки дублю Маліновського
      11 жовтня , 23:34 Збірна України на класі перемогла Литву завдяки дублю Маліновського
      Михайло Гема 2503
      Нові подробиці історії, що призвела до імпічменту Трампу: яка роль Луценка
      сьогодні , 12:00 Нові подробиці історії, що призвела до імпічменту Трампу: яка роль Луценка
      Сергій Лещенко 269
      Усик – Візерспун: анонс боксерського поєдинку
      сьогодні , 09:30 Усик – Візерспун: анонс боксерського поєдинку
      Михайло Гема 705
      Багатоходівка: навіщо Білецький зриває розведення військ
      сьогодні , 08:40 Багатоходівка: навіщо Білецький зриває розведення військ
      Наталя Ромашова 5476
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук