Гончарук шукає кандидатів на 7 посад в уряді
Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук закликає кандидатів подавати документи онлайн на 7 посад в уряді.
"Друзі, ми продовжуємо шукати справжніх лідерів змін! Наш уряд поставив амбітні цілі! Попереду багато роботи. А для досягнення цілей нам потрібна потужна команда в уряді технократів", – написав Гончарук у своєму фейсбук.
Читайте також: Прем'єр Гончарук записав звернення до школярів і "майбутнього голови уряду": кумедне відео
До 15 жовтня триває подання заявок на вакансії:
- голови Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру,
- голови Державної служби експортного контролю,
- голови Державного агентства лісових ресурсів,
- голови Українського інституту національної пам’яті,
- голови Державної служби з етнополітики та свободи совісті,
- голови Державного агентства інфраструктурних проєктів,
- державного секретаря Міністерства культури, молоді та спорту.
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
Кіпчоге став першим легкоатлетом в історії, який пробіг марафон менш ніж за 2 годинисьогодні , 12:18
-
Шовк, глибоке декольте та оголені ноги: як виглядали ще дві весільних сукні Гейлі Біберсьогодні , 11:42
-
Що зараз робить Зеленський, аби окупований Донбас остаточно не перетворився на Придністров'ясьогодні , 11:16
Коментарі