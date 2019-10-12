Гончарук шукає кандидатів на 7 посад в уряді

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук закликає кандидатів подавати документи онлайн на 7 посад в уряді.

"Друзі, ми продовжуємо шукати справжніх лідерів змін! Наш уряд поставив амбітні цілі! Попереду багато роботи. А для досягнення цілей нам потрібна потужна команда в уряді технократів", – написав Гончарук у своєму фейсбук.

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До 15 жовтня триває подання заявок на вакансії: