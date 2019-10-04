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      Гончарук обнародовал важное условие для роста украинской экономики

      28 Читати новину українською
      Алексей Гончарук
      Алексей Гончарук / Getty Images

      Украинское правительство в течение следующих пяти лет планирует рост украинской экономики на 40%. Чтобы воплотить это в жизнь следует повысить уровень экономической свободы, потому что свободный человек более продуктивный.

      Как заявил украинский премьер Алексей Гончарук во время выступления в парламенте, повышение уровня экономической свободы являются тем фактором, который поможет Украине в течение ближайших пяти лет увеличить свой ВВП на 40%.

      Интересно! Экономическое чудо Гончарука: заложили ли обещанное развитие в Программу действий правительства?

      Мы ставим себе цель за следующие пять лет достичь 40% экономического роста. Для этого в следующем году надо вырасти на 5%, а каждый последующий год на 7%,
      – отметил чиновник.

      По его словам, это абсолютно реальная история, поскольку такие периоды в истории Украины уже были, как и в других странах.

      "Для этого нужно повысить уровень экономической свободы в стране. Потому что свободный человек более продуктивный. Чем больше ограничений, тем больше человек – скован и не может себя реализовать", – добавил премьер.

      К слову, недавно Кабмин подписал меморандум о сотрудничестве с Нацбанком. Цель документа – совместное достижение экономического роста Украины ценовой стабильности. Таким образом, совместные действия правительства и центрального банка должны привести к более быстрому снижению инфляции в Украине и процентных ставок по кредитам в банках.

      Советуем ознакомиться! Верховная Рада одобрила Программу действий правительства: полный текст документа

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Алексей Гончарук Кабинет Министров Украины
      Источник: 24 канал
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