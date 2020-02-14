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      Гончарук объяснил, почему разделение платежек за газ выгодно для украинцев

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      Разделение платежек убрало монополию на рынке газа, — Гончарук / Пресс-служба Кабмина

      Потребители смогут самостоятельно выбирать поставщика газа после разделения платы за газ и платы за распределение газа. Такой ход искореняет олигархическую монополию.

      Ранее цена за транспортировку была включена в платежку и просто входила в общий тариф, об этом написал премьер-министр Алексей Гончарук в своем телеграмм-канале.

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      Теперь же платежка разделена компаниями, которые поставляют и транспортируют газ.

      Это решение искореняет олигархическую монополию. Сейчас появился цивилизованный рынок энергоносителей – поставщиков услуг больше не будут навязывать! Каждый потребитель сможет сам выбирать себе лучшие условия,
      – отметил Гончарук.

      Премьер также добавил, что тарифы на газ в предыдущие годы росли из-за ручного регулирования в секторе.

      "Мы впервые уменьшили ее (цену – 24 канал) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Правительство продолжает работать над тем, чтобы платежка для украинских семей и в дальнейшем была меньшей. ... Это – первый отопительный сезон за много лет, когда тарифы не растут, а уменьшаются", – сказал он.

      Почему платежки разделили

      Разделение платежки за газ на платежку за сам газ и платежку за его доставку произошло в пределах реформы на газовом рынке Украины. Так, с 2020 года с квитанций горгазов и облгазов удалили начисления за услугу по транспортировке газа. Теперь соответствующие суммы присылают потребителям отдельным счетом.

      Как рассчитывают цену за доставку газа? Индивидуально. Объем использованного топлива в прошлом газовом году (с 1 октября 2018-го по 30 сентября 2019 года) делится на 12 и умножается на установленный тариф на доставку газа.

      Гончарук также заявлял, что правительство хочет объединить в один документ платежки за газ и его доставку. Однако окончательное решение должен принять регулятор по энергетике.

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Рынок газа Газ Тарифы на газ Алексей Гончарук
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