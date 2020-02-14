Гончарук пояснив, чому розділення платіжок за газ вигідне для українців
Споживачі зможуть самостійно обирати постачальника газу після розділення плати за газ та плати за розподіл газу. Такий хід викорінює олігархічну монополію.
Раніше ціна за транспортування була включена в платіжку і просто входила в загальний тариф, про це написав прем'єр-міністр Олексій Гончарук у своєму телеграм-каналі.
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Тепер ж платіжка розділена компаніями, які постачають і транспортують газ.
Це рішення викорінює олігархічну монополію. Зараз з’явився цивілізований ринок енергоносіїв – постачальників послуг більше не будуть нав’язувати! Кожен споживач зможе сам обирати собі кращі умови,
– зазначив Гончарук.
Прем’єр також додав, що тарифи на газ у попередні роки зростали через ручне регулювання у секторі.
"Ми вперше зменшили її (ціну – 24 канал) у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Уряд продовжує працювати над тим, щоб платіжка для українських сімей і надалі була меншою. ... Це – перший опалювальний сезон за багато років, коли тарифи не зростають, а зменшуються", – сказав він.
Чому платіжки розділили
Розділення платіжки за газ на платіжку за сам газ та платіжку за його доставку відбулося в межах реформи на газовому ринку України. Так, від 2020 року з квитанцій міськгазів і облгазів видалили нарахування за послугу з транспортування газу. Тепер відповідні суми надсилають споживачам окремим рахунком.
Як розраховують ціну за доставку газу? Індивідуально. Обсяг використаного палива в минулому газовому році (з 1 жовтня 2018-го по 30 вересня 2019 року) ділиться на 12 і множиться на встановлений тариф на доставку газу.
Гончарук також заявляв, що уряд хоче об'єднати в один документ платіжки за газ та його доставку. Однак остаточне рішення має ухвалити регулятор з енергетики.