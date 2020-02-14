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      Гончарук пояснив, чому розділення платіжок за газ вигідне для українців

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      Розділення платіжок прибрало монополію на ринку газу, — Гончарук / Пресслужба Кабміну

      Споживачі зможуть самостійно обирати постачальника газу після розділення плати за газ та плати за розподіл газу. Такий хід викорінює олігархічну монополію.

      Раніше ціна за транспортування була включена в платіжку і просто входила в загальний тариф, про це написав прем'єр-міністр Олексій Гончарук у своєму телеграм-каналі.

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      Тепер ж платіжка розділена компаніями, які постачають і транспортують газ.

      Це рішення викорінює олігархічну монополію. Зараз з’явився цивілізований ринок енергоносіїв – постачальників послуг більше не будуть нав’язувати! Кожен споживач зможе сам обирати собі кращі умови,
      – зазначив Гончарук.

      Прем’єр також додав, що тарифи на газ у попередні роки зростали через ручне регулювання у секторі.

      "Ми вперше зменшили її (ціну – 24 канал) у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Уряд продовжує працювати над тим, щоб платіжка для українських сімей і надалі була меншою. ... Це – перший опалювальний сезон за багато років, коли тарифи не зростають, а зменшуються", – сказав він.

      Чому платіжки розділили

      Розділення платіжки за газ на платіжку за сам газ та платіжку за його доставку відбулося в межах реформи на газовому ринку України. Так, від  2020 року з квитанцій міськгазів і облгазів видалили нарахування за послугу з транспортування газу. Тепер відповідні суми надсилають споживачам окремим рахунком.

      Як розраховують ціну за доставку газу? Індивідуально. Обсяг використаного палива в минулому газовому році (з 1 жовтня 2018-го по 30 вересня 2019 року) ділиться на 12 і множиться на встановлений тариф на доставку газу.

      Гончарук також заявляв, що уряд хоче об'єднати в один документ платіжки за газ та його доставку. Однак остаточне рішення має ухвалити регулятор з енергетики.

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Ринок газу Газ Тарифи на газ Олексій Гончарук
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