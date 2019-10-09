Гончарук рассказал когда государство рассчитается с шахтерами

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что правительство обязательно рассчитается с шахтерами, которые месяцами ожидают своих заработных плат.

По словам Гончарука, в субботу чиновники внесут изменения в государственный бюджет чтобы рассчитаться с шахтерами.

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Этот вопрос, который не может длиться вечно. У нас есть убыточные шахты. Но там есть люди, которые ждут зарплаты. И их семьи,

– подчеркнул премьер.

Гончарук также подчеркнул, что государство не может годами дотировать неэффективные шахты. Правительство будет решать этот вопрос постепенно.

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Что известно о протестах шахтеров?В Донецкой области перекрывали трассу Покровск-Константиновка. Таким образом горняки шахты Капитальная требовали повысить им зарплату и выплатить все долги. А также наладить стабильную работу предприятия.