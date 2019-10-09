15:32
9 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ПЕТР ПОРОШЕНКО АЛЕКСАНДР УСИК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин на небе. Кто отравил Кадырова
      Вєсті Кремля
      21:36, 8 октября
      Вести.UA: Джим Керри в команде Порошенко. Украинский Аль Капоне
      Вєсті.UA
      20:14, 8 октября
      Почему на Житомирщине покупают "мертвые" торфы и есть ли там янтарь: расследование
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ПЕТР ПОРОШЕНКО АЛЕКСАНДР УСИК

      Гончарук рассказал когда государство рассчитается с шахтерами

      41 Читати новину українською
      Шахтеры ожидают зарплат уже давно
      Шахтеры ожидают зарплат уже давно / Shutterstock

      Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что правительство обязательно рассчитается с шахтерами, которые месяцами ожидают своих заработных плат.

      По словам Гончарука, в субботу чиновники внесут изменения в государственный бюджет чтобы рассчитаться с шахтерами.

      Актуально: На Донетчине горняки перекрыли трассу, требуя выплатить им зарплату

      Этот вопрос, который не может длиться вечно. У нас есть убыточные шахты. Но там есть люди, которые ждут зарплаты. И их семьи,
      – подчеркнул премьер.

      Гончарук также подчеркнул, что государство не может годами дотировать неэффективные шахты. Правительство будет решать этот вопрос постепенно.

      Важно: Из-за долгов и новых схем в углепроме шахтеры снова собираются в Киев

      Что известно о протестах шахтеров?В Донецкой области перекрывали трассу Покровск-Константиновка. Таким образом горняки шахты Капитальная требовали повысить им зарплату и выплатить все долги. А также наладить стабильную работу предприятия.

      blog_ava
      Сколько людей умерли от кори в Украине
      сегодня
      12432
      Теги: Новости Украины Новости политики Алексей Гончарук Аварии на шахтах Протесты шахтеров
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Незаконне збагачення на 10 мільйонів: гучна справа ексочільниці Держаудитслужби
      сегодня , 15:30 Незаконне збагачення на 10 мільйонів: гучна справа ексочільниці Держаудитслужби
      Тетяна Мартинюк 2
      Монополізація вулиці: як націоналісти "відкушують" електоральний пиріг Порошенка
      сегодня , 15:00 Монополізація вулиці: як націоналісти "відкушують" електоральний пиріг Порошенка
      Наталя Ромашова 251
      Инновации в кредитовании: кредит на карты, криптовалюты под залог, бесплатная страховка
      7 октября , 10:00 Инновации в кредитовании: кредит на карты, криптовалюты под залог, бесплатная страховка
      144
      20 лет матча Россия – Украина: день, когда Шевченко заставил замолчать "Лужники"
      сегодня , 13:30 20 лет матча Россия – Украина: день, когда Шевченко заставил замолчать "Лужники"
      Вісент Луїс 226
      Викрадений будинок та шокуючі суми: які наслідки для суддів-хабарників
      сегодня , 13:00 Викрадений будинок та шокуючі суми: які наслідки для суддів-хабарників
      Роман Маселко 154
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук