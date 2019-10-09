Гончарук розповів коли держава розрахується з шахтарями

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що уряд обов'язково розрахується з шахтарями, які місяцями очікують своїх заробітних плат.

За словами Гончарука, у суботу урядовці внесуть зміни до державного бюджету щоб розрахуватися з шахтарями.

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Це питання, що не може тривати вічно. У нас є збиткові шахти. Але там є люди, які очікують на зарплати. І їхні сім'ї,

– наголосив прем'єр.

Гончарук також наголосив, що держава не може роками дотувати неефективні шахти. Уряд вирішуватиме це питання поступово.

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Що відомо про протести шахтарів? На Донеччині перекривали трасу Покровськ–Костянтинівка. У такий спосіб гірники шахти Капітальна вимагали підвищити їм зарплату і виплатити всі борги. А також налагодити стабільну роботу підприємства.