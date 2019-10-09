15:26
9 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ПЕТРО ПОРОШЕНКО ОЛЕКСАНДР УСИК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін на небі. Хто отруїв Кадирова
      Вєсті Кремля
      21:34, 8 жовтня
      Вєсті.UA: Джим Керрі в команді Порошенка. Український Аль Капоне
      Вєсті.UA
      20:10, 8 жовтня
      Чому на Житомирщині купують "мертві" торфи та чи є там бурштин: розслідування
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ПЕТРО ПОРОШЕНКО ОЛЕКСАНДР УСИК

      Гончарук розповів коли держава розрахується з шахтарями

      217 Читать новость на русском
      Шахтарі очікують зарплат вже давно
      Шахтарі очікують зарплат вже давно / Shutterstock

      Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що уряд обов'язково розрахується з шахтарями, які місяцями очікують своїх заробітних плат.

      За словами Гончарука, у суботу урядовці внесуть зміни до державного бюджету щоб розрахуватися з шахтарями.

      Актуально: На Донеччині гірники перекрили трасу, вимагаючи виплатити їм зарплату

      Це питання, що не може тривати вічно. У нас є збиткові шахти. Але там є люди, які очікують на зарплати. І їхні сім'ї,
      – наголосив прем'єр.

      Гончарук також наголосив, що держава не може роками дотувати неефективні шахти. Уряд вирішуватиме це питання поступово.

      Важливо: Через борги та нові схеми у вуглепромі шахтарі знову збираються до Києва

      Що відомо про протести шахтарів? На Донеччині перекривали трасу Покровськ–Костянтинівка. У такий спосіб гірники шахти Капітальна вимагали підвищити їм зарплату і виплатити всі борги. А також налагодити стабільну роботу підприємства. 

      blog_ava
      ДБР відкрило справу проти Порошенка
      сьогодні
      6574
      Теги: Новини України Новини політики Олексій Гончарук Протести шахтарів Аварії на шахтах
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Монополізація вулиці: як націоналісти "відкушують" електоральний пиріг Порошенка
      сьогодні , 15:00 Монополізація вулиці: як націоналісти "відкушують" електоральний пиріг Порошенка
      Наталя Ромашова 211
      20 років матчу Росія – Україна: день, коли Шевченко змусив замовчати "Лужники"
      сьогодні , 13:30 20 років матчу Росія – Україна: день, коли Шевченко змусив замовчати "Лужники"
      Вісент Луїс 1150
      Інновації у кредитуванні: кредит на картки, криптовалюти під заставу, безкоштовна страховка
      7 жовтня , 10:00 Інновації у кредитуванні: кредит на картки, криптовалюти під заставу, безкоштовна страховка
      2612
      Викрадений будинок та шокуючі суми: які наслідки для суддів-хабарників
      сьогодні , 13:00 Викрадений будинок та шокуючі суми: які наслідки для суддів-хабарників
      Роман Маселко 643
      МВФ или Коломойский: что выберет новая власть
      сьогодні , 12:06 МВФ или Коломойский: что выберет новая власть
      Сергій Фурса 663
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук