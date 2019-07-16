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      Через борги та нові схеми у вуглепромі шахтарі знову збираються до Києва, – ЗМІ

      71 Читать новость на русском
      ЗМІ: Шахтарі збираються до Києва
      ЗМІ: Шахтарі збираються до Києва / Ілюстративне фото

      Профспілкові лідери державних вугільних підприємств Донецької та Луганської областей заявили, що кількамісячна заборгованість за поставлений товар, відмова держпідприємств купувати вугілля вітчизняного виробника і відсутність грошей на модернізацію галузі є основними причинами, через які шахтарі збираються знову приїхати до Києва на акції протесту.

      На цьому тижні можливі акції протесту в регіонах, а вже після виборів, починаючи з 22 липня, якщо держава не почне вирішувати їх проблеми, гірники мають намір пікетувати Офіс Президента Володимира Зеленського та Кабінет Міністрів України. Про це повідомило інтернет-видання "Апостроф" .

      Зокрема, за словами голови міської профспілкової організації Незалежної профспілки гірників (НПГУ) Первомайська Луганської області Романа Панчука, борги на шахтах регіону тягнуться ще з лютого 2019 року.

      "На шахті "Золоте" працює 490 людей. Крайня зустріч з Насаликом була в квітні, він обіцяв багато, але нічого не зробив. Цій людині вірити не можна. Не можна нікому вірити", – зазначив він.

      Голова Першотравневої територіальної організації профспілки працівників вугільної промисловості Віктор Підгорний додав, що на інших шахтах ледь закрили борги за квітень і травень, залишилася заборгованість за частину травня та червень.

      За словами глави первинної профспілкової організації НПГУ на шахті "Капітальна" ДП "Мирноградвугілля" Олександра Абрамова одна з причин обурення шахтарів – зміна керівництва в держкомпанії "Центренерго", яка раніше була основним покупцем вугілля з державних шахт. Він наголосив, що після приходу нових управлінців на "Центренерго", туди йде вугілля з копанок і з Росії, а вугілля вітчизняних виробників – ігнорують.

      "У вугільну галузь прийшли управлінці позаминулої влади і це може мати катастрофічні наслідки. Через це державні шахти залишаються "на узбіччі". Якщо так буде й далі, то нам доведеться приїхати до Києва, тільки не до Верховної Ради йти, а до Кабміну і під Адміністрацію Президента. А мужикам на шахті сказати, що зарплати не буде. 25 серпня – День шахтаря, а там діти в школу. А шахтарські сім'ї будуть без зарплати, нагнітається обстановка", – сказав Абрамов.

      За словами Панчука, галузь поки не отримала ніскільки із обіцяного урядом 1 мільярда гривень на погашення боргів.

      "Цей мільярд не розв'язує проблему. Його виділяють із держбюджету на держпідтримку, щоб нам платити до кінця року зарплату. Але ж сьогодні головна біда наших вугільних підприємств у тому, що їх не фінансують на розвиток. І в результаті вони не розвиваються та помирають. Нам не виділяють кошти на лави, на оновлення основних фондів. Протягом 5 років ми на розвиток підприємств не отримали жодної копійки. Жодна шахта", – наголосив Віктор Підгорний.

      "Сьогодні наші шахти перетворилися на убогі підприємства, які ледь-ледь дихають на ладан. На даний момент у нас 4 шахти (в Первомайську) які працюють на молотках. І то – вугілля йде, а від реалізації ми на даний момент грошей не отримуємо. Хіба якимись шматочками. У нас була програма модернізації, яка при нормальному фінансуванні дозволяла б балансувати наші 4 шахти. Але при сьогоднішній ціні 2 тисячі 800 гривень за тонну, яку ще й знижують, модернізація неможлива", – зазначив Підгорний.

      Він підкреслив, що подальші перебої з фінансуванням вугільної галузі можуть мати катастрофічні наслідки.

      "Якщо таке фінансування і далі буде тривати, то нас очікує техногенна катастрофа, звільнення всіх наших працівників і помруть всі наші селища. Це по селищу на кожну шахту – приблизно 80-100 тисяч осіб", – зазначив він.

      Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що в Києві виявлено "тіньовий офіс" Міненерговугілля, в якому ключовою фігурою є топ-менеджер Олександра Януковича Віталій Бєляков. За даними медіа, він проводив співбесіди з новими директорами держшахт, а також займався призначенням нових керівників на "Центренерго".

      blog_ava
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      Теги: Новини України Протести шахтарів
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