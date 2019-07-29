На Донеччині гірники перекрили трасу, вимагаючи виплатити їм зарплату

На Донеччині сьогодні перекрили трасу Покровськ–Костянтинівка. У такий спосіб гірники шахти Капітальна вимагали підвищити їм зарплату і виплатити всі борги. А також налагодити стабільну роботу підприємства.

Від початку липня місцева збагачувальна фабрика перестала приймати вугілля, яке вони видобули, – всупереч усім укладеним договорам, про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

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За цей період шахта зазнала збитків на понад 50 мільйонів гривень. Наразі гірники припинили протест. Втім, мітингувальники попередили - якщо їх вимоги проігнорують, кажуть, що перейдуть до більш радикальних дій — повної зупинки підприємств і перекриття більш важливих доріг.

Упродовж місяця силові структури не реагували на те, що "смотрящі" продовжують управляти підприємствами у вугільній галузі, що розграбовують вугільні підприємства. Що люди мають заборгованість по зарплаті, в даному випадку нічого не заробили упродовж місяця. Заборгованість на 33 державних шахтах уже складає 660 мільйонів гривень. З 1 серпня – перевищить 1 мільярд гривень,

– зазначив Михайло Волинець.

Нещодавно на шахті "Гірська" в Луганській області на глибині 700 метрів 6 гірників влаштували протест. Вони відмовляються підніматися на поверхню, протестуючи проти відключення шахти від електроенергії.