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      На Луганщині гірники влаштували протест у шахті і відмовляються підніматися на поверхню

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      Ілюстративне фото
      Ілюстративне фото / informator.news

      На шахті "Гірська" в Луганській області на глибині 700 метрів 6 гірників влаштували протест. Вони відмовляються підніматися на поверхню, протестуючи проти відключення шахти від електроенергії.

      Представник омбудсмена в Донецькій і Луганській областях Павло Лисянський зазначив, що відключення шахти від електроенергії спричинить затоплення гірничих виробок і насосних станцій.

      Важливо: Шахтарям Львівщини та Волині виплатили заборговані зарплати

      Шахту "Гірська" намагалися відключити від електроенергії 1 липня. Гірники відмовляються піднятися, доки не буде гарантій про невідключення.

      Наразі у шахті все ще є електроенергія. Там ввели план ліквідації аварії, також чергує воєнізований гірничорятувальний загін. Стан здоров’я гірників-протестувальників задовільний, з ними постійно перебуває медсестра.

      Нещодавно у Вугледарі, що на Донеччині, гірники влаштували страйк й відмовилися спускатися у шахти. Вони вимагають виплатити 35 мільйонів гривень заборгованості із заробітної плати. Як це було – читайте у матеріалі за посиланням.

       

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      Теги: Новини України Протести шахтарів Новини Луганська Електроенергія
      Джерело: 24 канал
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