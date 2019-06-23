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      На Донеччині шахтарі перекрили трасу через заборговані зарплати: фото

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      Фото з місця події
      Фото з місця події / Соцмережі

      У Вугледарі, що на Донеччині, гірники влаштували страйк й відмовилися спускатися у шахти. Вони вимагають виплатити 35 мільйонів гривень заборгованості із заробітної плати.

      Страйкують на шахті "Південнодонбаська №1" та частково на шахті імені Сургая. Видобуток вугілля тимчасово зупинено, повідомив голова незалежної профспілки гірників Михайло Волинець.

      Читайте також: На окупованій Донеччині загинув на шахті гірник

      Гірники шахти "Південнодонбаська №1" також вимагають, щоб ДП "Держвуглепостач" повернуло їх підприємству 200 мільйонів гривень боргу.

      Сьогодні, 22 червня, гірники першої зміни ДП ШУ «Південнодонбаська №1» відмовилися спускатися в шахту, зупинено...

      Опубліковано Mykhailo Volynets  Субота, 22 червня 2019 р.


      Шахтарі та їх рідні вже третій день перекривають трасу з Волновахи на Донецьк й не пропускають робочі автобуси. 

      Протести шахтарів
      Протести шахтарів на Донеччині

      Протест шахтарів
      Гірники перекрили трасу на Донеччині

      Активну участь в протестах беруть, зокрема, дружини гірників. "Жінки стурбовані майбутнім своїх сімей. У них немає грошей, а в магазинах перестали давати продукти в борг", – наголосив голова незалежної профспілки гірників.

      Страйк шахтарів
      Дружини шахтарів перекривають дорогу автобусам

      За словами Волинця, 23 червня під час акції протесту одному із шахтарів стало погано. Чоловіка забрали до лікарні, прооперували, тож загрози для його життя немає. Гірники мають намір продовжити страйкувати й у понеділок, 24 червня.

      Зазначимо, що напередодні заборговані зарплати виплатили шахтарям Львівщини та Волині. Так, свої зароблені гроші отримали 9200 гірників.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини Донецька Протести шахтарів Протести Вугільна промисловість
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