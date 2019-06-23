На Донеччині шахтарі перекрили трасу через заборговані зарплати: фото

У Вугледарі, що на Донеччині, гірники влаштували страйк й відмовилися спускатися у шахти. Вони вимагають виплатити 35 мільйонів гривень заборгованості із заробітної плати.

Страйкують на шахті "Південнодонбаська №1" та частково на шахті імені Сургая. Видобуток вугілля тимчасово зупинено, повідомив голова незалежної профспілки гірників Михайло Волинець.

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Гірники шахти "Південнодонбаська №1" також вимагають, щоб ДП "Держвуглепостач" повернуло їх підприємству 200 мільйонів гривень боргу.

Сьогодні, 22 червня, гірники першої зміни ДП ШУ «Південнодонбаська №1» відмовилися спускатися в шахту, зупинено... Опубліковано Mykhailo Volynets Субота, 22 червня 2019 р.



Шахтарі та їх рідні вже третій день перекривають трасу з Волновахи на Донецьк й не пропускають робочі автобуси.



Протести шахтарів на Донеччині



Гірники перекрили трасу на Донеччині

Активну участь в протестах беруть, зокрема, дружини гірників. "Жінки стурбовані майбутнім своїх сімей. У них немає грошей, а в магазинах перестали давати продукти в борг", – наголосив голова незалежної профспілки гірників.



Дружини шахтарів перекривають дорогу автобусам

За словами Волинця, 23 червня під час акції протесту одному із шахтарів стало погано. Чоловіка забрали до лікарні, прооперували, тож загрози для його життя немає. Гірники мають намір продовжити страйкувати й у понеділок, 24 червня.

Зазначимо, що напередодні заборговані зарплати виплатили шахтарям Львівщини та Волині. Так, свої зароблені гроші отримали 9200 гірників.