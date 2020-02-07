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      Гончарук рассказал, смогут ли украинцы получать субсидию после продажи своей земли

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      Алексей Гончарук рассказал о субсидиях украинцев / kmu.gov.ua

      Украинцы, которые после принятия закона о рынке земли продадут свой пай и получат за это большую сумму денег, могут потерять субсидию. Все потому, что они определенный период времени не потребуют финансовой помощи от государства. Однако бывают разные случаи и исключения.

      Об этом сказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук, отвечая в Верховной Раде на вопрос, действительно ли украинцы после продажи своей земли автоматически потеряют право получать субсидию.

      Интересно: Какая разница между льготами и субсидиями на коммунальные услуги: объяснение Минсоцполитики

      Глава правительства пояснил, что при начислении субсидии существует много критериев, по которым соответствующие органы оценивают платежеспособность человека. Поэтому ситуации с продажей земли и получением дохода от этого могут быть разными. 

      В разных ситуациях продажа земельного участка может привести к возникновению у человека разного дохода. Если вдруг продажа земельного участка приведет к тому, что человек получит серьезную сумму (например, десятки тысяч долларов), то очевидно, что определенный период времени он не будет нуждаться в поддержке государства,
      – отметил Гончарук.

      Обратите внимание! Законопроект о рынке земли предусматривает отмену запрета на покупку и продажу земель сельскохозяйственного назначения в Украине с 1 октября 2020 года. Еще в ноябре 2019 года Верховная Рада приняла документ в первом чтении. Позже депутаты подали к нему 4 тысячи поправок, которые парламент начал рассматривать 6 февраля 2020 года.

      Также глава Кабмина заверил, что ни один человек, который нуждается в помощи государства в оплате коммуналки, а не будет лишен субсидий.

      "Начисление субсидий в Украине – это гарантированное законом право людей. Если человек нуждается в помощи государства и самостоятельно не может справиться с уплатой коммунальных услуг или оплатой за энергоноситель, он будет получать субсидию", – подытожил премьер.

      Что такое субсидия и кто ее получает?
      Это помощь для семьи на возмещение затрат на оплату коммунальных услуг. Чтобы оформить субсидию, необходимо обратиться в Управление труда и социальной защиты населения по месту регистрации. Для оформления нужно: заявление на получение льгот, паспорт гражданина Украины, декларация о доходах и расходах.

      Сейчас субсидии получают около 4 миллионов украинцев – те, кто отдает за коммунальные услуги более 15% дохода. С мая помощь от государства смогут получать только те домохозяйства, которые тратят на коммуналку более 20% дохода.

      правила нарахування субсидій в україні
      Правила назначения субсидий в Украине / Инфографика 24 канала

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      Теги: Новости Украины Новости политики Рынок земли Верховная Рада Коммунальные услуги Алексей Гончарук Кабинет Министров Украины Субсидии
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