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      Гончарук розповів, чи зможуть українці отримувати субсидію після продажу своєї землі

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      Олексій Гончарук розповів про субсидії українців / kmu.gov.ua

      Українці, які після прийняття закону про ринок землі продадуть свій пай і отримають за це велику суму грошей, можуть втратити субсидію. Усе тому, що вони певний період часу не будуть потребувати фінансової допомоги від держави. Проте бувають різні випадки і вийнятки.

      Про це сказав прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, відповідаючи у Верховній Раді на питання, чи дійсно українці після продажу своєї землі автоматично втратять право отримувати субсидію.

      Цікаво: Яка різниця між пільгами та субсидіями на комунальні послуги: пояснення Мінсоцполітики

      Глава уряду пояснив, що при нарахуванні субсидії існує багато критеріїв, за якими відповідні органи оцінюють платоспроможність людини. Тому ситуації з продажем землі та отриманням доходу від цього можуть бути різним.

      У різних ситуаціях продаж земельної ділянки може призвести до виникнення у людини різного доходу. Якщо раптом продаж земельної ділянки призведе до того, що людина отримає серйозну суму (наприклад, десятки тисяч доларів), то очевидно, що певний період часу вона не потребуватиме підтримки держави,
      – наголосив Гончарук.

      Зверніть увагу! Законопроєкт про ринок землі передбачає скасування заборони на купівлю та продаж земель сільськогосподарського призначення в Україні з 1 жовтня 2020 року. Ще в листопаді 2019 року Верховна Рада ухвалила документ в першому читанні. Згодом депутати подали до нього 4 тисячі правок, які парламент почав розглядати 6 лютого 2020 року.

      Також очільник Кабміну запевнив, що жодна людина, яка потребує допомоги держави у сплаті комуналки, не буде позбавлена субсидій.

      "Нарахування субсидій в Україні – це гарантоване законом право людей. Якщо людина потребує допомоги держави і самостійно не може впоратися зі сплатою комунальних послуг чи сплатою за енергоносій, вона буде отримувати субсидію", – підсумував прем'єр.

      Що таке субсидія та хто її отримує?Це допомога для сім'ї на відшкодування витрат за оплату комунальних послуг. Щоб оформити субсидію, необхідно звернутися до Управління праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації. Для оформлення потрібно: заява на отримання пільг, паспорт громадянина України, декларація про доходи та витрати.

      Наразі субсидії отримують близько 4 мільйонів українців – ті, хто віддає за комунальні послуги понад 15% доходу. З травня допомогу від держави зможуть отримувати лише ті домогосподарства, які витрачають на комуналку понад 20% доходу.

      правила нарахування субсидій в україні
      Правила призначення субсидій в Україні / Інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини політики Кабінет Міністрів України Верховна Рада Олексій Гончарук Комунальні послуги Ринок землі Субсидії Новини України
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