Новоназначенный премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал, что законопроект о рынке земли должен быть принят парламентом уже этой осенью, а запуск самого рынка запланирован на лето 2020 года.

Детали относительно рынка земли Гончарук раскрыл в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV. Он отметил, что с моделью правительство должно определиться уже этой осенью, после этого будет принят соответствующий закон.

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Премьер подчеркнул, что введут земельный рынок тогда, "когда будет наведен порядок в земельном кадастре и когда будут инструменты, которые позволят Правительству создать условия для украинского фермера".

Ключевым этапом является обеспечение права и возможности купить землю и честно в нее вкладывать украинским фермерам, и создание такого ресурса, который позволит им это сделать.

Гончарук обяснил, что запуск рынка земли планируется ориентировочно на лето 2020 года. В Кабмине рассчитывают, что к тому времени общее кредитования в гривне будет дешевле, чем в современных условиях.

Мы рассчитываем, что тогда кредит можно будет взять в гривне примерно в 14-15%. Это означает, что нам нужно будет компенсировать, то есть дать возможность мелкому фермеру для покупки земельного участка получить кредит по значительно более низкой кредитной ставкой. Для того, чтобы он был на уровне с иностранными субъектами, или даже выигрывал,

– заявил премьер.

Алексей Гончарук о планах Кабмина по рынку земли:

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський у 2019 році планує скасувати мораторій на продаж землі. Однак більшість громадян України виступили проти такої ініціативи президента.



Почем в областях Украины продают землю под мораторием / Инфографика 24 канала

Что известно о рынке земли в Украине?Сейчас в Украине действует запрет на продажу и отчуждение земель сельскохозяйственного назначения. ВРУ продлила мораторий на продажу до 1 января 2020 года.



Вследствие такого запрета владельцы земельных паев не могут свободно распоряжаться землями сельскохозяйственного назначения. Единственным способом передачи земли в пользование другим лицам является договор аренды.



Мораторий прекратит действие после принятия закона Об обороте земель сельскохозяйственного назначения и введения открытого рынка покупки и продажи земли.