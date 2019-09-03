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      Гончарук повідомив, коли Рада ухвалить законопроєкт щодо лібералізації ринку землі

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      Олексій Гончарук
      Олексій Гончарук / Фото з відкритих джерел

      Новопризначений прем'єр-міністр України Олексій Гончарук розповів, що законопроєкт про ринок земель повинен бути ухвалений парламентом вже цієї осені, а запуск самого ринку заплановано на літо 2020 року.

      Деталі щодо ринку землі Гончарук розкрив в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV. Він зауважив, що з моделлю уряд повинен визначитися вже цієї осені, після цього буде прийнято відповідний закон.

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      Прем'єр наголосив, що запровадять земельний ринок тоді, "коли буде наведено порядок у земельному кадастрі та коли будуть інструменти, які дозволять Уряду створити умови для українського фермера".

      Ключовим етапом є забезпечення права і можливості купити землю і чесно в неї вкладати українським фермерам та створення такого ресурсу, який дозволить їм це зробити.

      Гончарук пояснив, що запуск ринку землі планується орієнтовно на літо 2020 року. В Кабміні розраховують, що до того часу загальне кредитування у гривні буде дешевшим, ніж у сучасних умовах.

      Ми розраховуємо, що тоді кредит можна буде взяти в гривні приблизно в 14-15%. Це означає, що нам потрібно буде компенсувати, тобто дати можливість дрібному фермеру для купівлі земельної ділянки отримати кредит за значно нижчою кредитною ставкою. Для того, щоб він був на рівні з іноземними суб'єктами, або навіть вигравав,
      – заявив прем'єр.

      Олексій Гончарук про плани Кабміну щодо ринку землі:

      Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський у 2019 році планує скасувати мораторій на продаж землі. Однак більшість громадян України виступили проти такої ініціативи президента.


      По скільки в областях України продають землю під мораторієм / Інфографіка 24 каналу

      Що відомо про ринок землі в Україні?Наразі в Україні діє заборона на продаж та відчуження земель сільськогосподарського призначення. ВРУ продовжила мораторій на продаж до 1 січня 2020 року.

      Внаслідок такої заборони власники земельних паїв не можуть вільно розпоряджатися землями сільськогосподарського призначення. Єдиним способом передачі землі в користування іншим особам є договір оренди.

      Мораторій припинить дію після прийняття закону про обіг земель сільськогосподарського призначення та запровадження відкритого ринку купівлі та продажу землі.

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      Теги: Новини України Олексій Гончарук Верховна Рада Кабінет Міністрів України Ринок землі
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