Гончарук повідомив, коли Рада ухвалить законопроєкт щодо лібералізації ринку землі
Новопризначений прем'єр-міністр України Олексій Гончарук розповів, що законопроєкт про ринок земель повинен бути ухвалений парламентом вже цієї осені, а запуск самого ринку заплановано на літо 2020 року.
Деталі щодо ринку землі Гончарук розкрив в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV. Він зауважив, що з моделлю уряд повинен визначитися вже цієї осені, після цього буде прийнято відповідний закон.
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Прем'єр наголосив, що запровадять земельний ринок тоді, "коли буде наведено порядок у земельному кадастрі та коли будуть інструменти, які дозволять Уряду створити умови для українського фермера".
Ключовим етапом є забезпечення права і можливості купити землю і чесно в неї вкладати українським фермерам та створення такого ресурсу, який дозволить їм це зробити.
Гончарук пояснив, що запуск ринку землі планується орієнтовно на літо 2020 року. В Кабміні розраховують, що до того часу загальне кредитування у гривні буде дешевшим, ніж у сучасних умовах.
Ми розраховуємо, що тоді кредит можна буде взяти в гривні приблизно в 14-15%. Це означає, що нам потрібно буде компенсувати, тобто дати можливість дрібному фермеру для купівлі земельної ділянки отримати кредит за значно нижчою кредитною ставкою. Для того, щоб він був на рівні з іноземними суб'єктами, або навіть вигравав,
– заявив прем'єр.
Олексій Гончарук про плани Кабміну щодо ринку землі:
Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський у 2019 році планує скасувати мораторій на продаж землі. Однак більшість громадян України виступили проти такої ініціативи президента.
По скільки в областях України продають землю під мораторієм / Інфографіка 24 каналу
Що відомо про ринок землі в Україні?Наразі в Україні діє заборона на продаж та відчуження земель сільськогосподарського призначення. ВРУ продовжила мораторій на продаж до 1 січня 2020 року.
Внаслідок такої заборони власники земельних паїв не можуть вільно розпоряджатися землями сільськогосподарського призначення. Єдиним способом передачі землі в користування іншим особам є договір оренди.
Мораторій припинить дію після прийняття закону про обіг земель сільськогосподарського призначення та запровадження відкритого ринку купівлі та продажу землі.
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