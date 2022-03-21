В диалоге с женой "кадыровец" вспоминает российскую армию. Говорит, что их основной задачей было возвращать обратно в бой "вшивых солдат", которые убегали.

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"Наша задача – гнать назад (в бой – 24 канал) этих вшивых солдат, когда они начинают разбегаться от ударов артиллерии", – сказал один из "кадыровцев".

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Он также отметил, что не стоит беспокоиться, ведь у него "не очень муторная работа", хотя украинские бойцы дают достойный отпор.

Бьет их артиллерия конкретно – днем и ночью. Так и слышно, что там убили, то тут убили,

– подчеркнул боевик Кадырова.

"Кадыровец", в частности, пожаловался, что стал свидетелем того, как у россиян убили командира спецназа. Заметил, что обстрелы из артиллерии это "проблема". "У них (украинцев – 24 канал) эти снаряды не заканчиваются",

Подобный телефонный диалог в очередной раз доказывает то, как на самом деле воевали "кадыровцы" в Украине. Российская пропаганда формировала их как образ грозной силы, что способна выполнить любые задачи российского диктатора, но за 26 дней войны украинские воины разбили этот миф.

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