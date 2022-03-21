У діалозі з дружиною "кадирівець" згадує російську армію. Каже, що їхнім основним завдання було повертати назад у бій "вошивих солдатів", які втікали.

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"Наше завдання – гнати назад (у бій – 24 канал) цих вошивих солдатів, коли вони починають розбігатися від ударів артилерії", – сказав один із "кадирівців".

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Він також наголосив, що не варто турбуватись, адже у нього "не дуже марудна робота", хоч українські бійці дають гідну відсіч.

Смалить їхня артилерія конкретно – удень і вночі. Так і чути, що там убили, то тут убили,

– наголосив бойовик Кадирова.

"Кадирівець", зокрема, поскаржився, що став свідком того, як у росіян убили командира спецназу. Зауважив, що обстріли з артилерії це "проблема". "У них (українців – 24 канал) ці снаряди не закінчуються",

Подібний телефонний діалог вчергове доводить те, як насправді воювали "кадирівці" в Україні. Російська пропаганда формувала їх як образ грізної сили, що здатна виконати будь-які завдання російського диктатора, але за 26 днів війни українські воїни вщент розбили цей міф.

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