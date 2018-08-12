Гонки дрифтеров в Ровно закончились пострадавшими полицейскими: фото, видео
В Ровно во время так называемых ночных гонок "автолюбителей" пострадали правоохранители и были повреждены два служебных автомобиля.
Об инциденте сообщили в пресс-службе Нацполиции Ровненской области.
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Правоохранителям поступило сообщение, что около 22:00 11 августа вблизи ТРЦ на улице Макарова проведут гонки и дрифт автолюбителей.
Против проведения таких выборов якобы выступили жители близлежащих домов, так как шум от рева моторов мешает им отдыхать в довольно позднее вечернее время. Разобраться с ситуацией отправили почти полсотни правоохранителей.
Примерно в 22:30 возле торгового центра находилось около 150 жителей близлежащих домов и 100 участников гонки.
Автолюбители проигнорировали договоренности провести гонку в более подходящем для этого месте.
В полиции отмечают, что примерно в 23:00 25-летний водитель Renault Trafic "объехав заграждение через бордюр и газон, заехал на автостоянку, где начал дрифтовать и создавать аварийную ситуацию".
Водитель проигнорировал все требования правоохранителей остановиться, а выезжая со стоянки, протаранил полицейскую Toyota Prius и "прокатил" патрульного на капоте.
Во время задержания нарушителя еще трое полицейских получили телесные повреждения.
25-летнего дрифтера задержали, а его автомобиль конфисковали на штрафплощадку.
В полиции также сообщают, что во время задержания автонарушителя около сотни неизвестных в балаклавах битами разбили две машины дрифтеров. Один из автомобилей, убегая от нападавших, столкнулся с еще одним экипажем полиции.
Смотрите видео комментария полиции о автогонки 11 августа в Симферополе:
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