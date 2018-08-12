Перегони дрифтерів у Рівному закінчились постраждалими поліцейськими: фото, відео
У Рівному під час так званих нічних перегонів "автолюбителів" постраждали правоохоронці та було пошкоджено щонайменше дві службові автівки.
Про інцидент повідомили у прес-службі Нацполіції Рівненської області.
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Правоохоронцям надійшло повідомлення, що приблизно о 22:00 11 серпня поблизу ТРЦ на вулиці Макарова проведуть перегони та дрифт автолюбителів.
Проти проведення таких перегонів буцімто виступили мешканці прилеглих будинків, бо шум від ревіння моторів заважає їм відпочивати у доволі пізній вечірній час. Розібратись з ситуацією відправили майже півсотні правоохоронців.
Приблизно о 22:30 біля торгового центру перебувало приблизно 150 мешканців прилеглих будинків та майже 100 учасників перегонів.
Автолюбителі проігнорували домовленості провести перегони у більш підходяще для цього місце.
У поліції зазначають, що приблизно о 23:00 25-річний водій Renault Trafic "об’їхавши загородження через бордюр та газон, заїхав на автостоянку, де почав дрифтувати і створювати аварійну ситуацію".
Водій проігнорував усі вимоги правоохоронців зупинитись, а, виїжджаючи зі стоянки, протаранив поліцейську Toyota Prius і "прокатав" патрульного на капоті.
Під час затримання порушника ще троє поліцейських отримали тілесні ушкодження.
25-річного дрифтера затримали, а його авто конфіскували на штрафмайданчик.
У поліції також повідомляють, що під час затримання автопорушника близько сотні невідомих у балаклавах битами потрощили дві автівки дрифтерів. Один з автомобілів, втікаючи від нападників, зіткнувся зі ще одним екіпажем поліції.
Дивіться відео коментаря поліції про автоперегони 11 серпня у Рівному:
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