Загорелись топливные баки одной из яхт. Огонь быстро распространялся с одного судна на другое из-за маленького расстояния между ними и ветра.

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Пожар тушили 6 часов

На въедливый дым жаловались жители домов, расположенных ближе всего к пристани. Огнеборцам потребовалось больше 6 часов, чтобы преодолеть пламя. Для этого привлекли пожарные самолеты и 11 цистерн.

К счастью, вовремя эвакуировали 35 человек, одного человека забрали в больницу. Огонь прошелся по меньшей мере по 30 лодкам. 10 из них не подлежат восстановлению, у других – различные повреждения.



Пожар тушили 6 часов / Фото South China Morning Post



После пожара 10 лодок утонули / Фото South China Morning Post

Смотрите видео с места пожара:

В Украине загорелся прогулочный катер

Отметим, что недавно пожар на причале произошел и в Украине. В Белгород-Днестровском утром 7 июня вспыхнул пожар на прогулочном катере. В результате возгорания пострадал мужчина.