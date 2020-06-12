В Гонконге возобновились протесты в память о страшных событиях прошлого года: фото, видео
Люди в Гонконге снова вышли на протесты, на этот раз – в память о событиях прошлого года. Тогда в июне начались массовые митинги против попыток Пекина продвинуть в законодательство Гонконга нормы об экстрадиции задержанных в Китай. Они переросли в жесткое противостояние с властью мегаполиса.
12 июня 2019 года полиция впервые применила резиновые пули, слезоточивый газ и водометы против демонстрантов, пишет The Guardian.
К теме Уничтожение автономии Гонконга: почему Пекин начал новую битву
Тогда несколько десятков человек получили повреждения в столкновениях со стражами порядка. Но несмотря на это акции протеста продолжились. Сейчас люди вышли на улицы, чтобы вспомнить о жестоком разгоне.
Лишь в сентябре 2019 года администрация Гонконга окончательно отказалась от планов принять закон об экстрадиции. Но активисты продолжили свои акции, требуя полного расследования действий правоохранительных органов и переизбрания администрации города. Впрочем, пока эти требования протестующих не выполнены. А Пекин продолжил свое наступление на гражданские свободы в Гонконге.
В конце мая Китайское народное собрание приняло закон о госбезопасности. Он предусматривает наказание за мятеж, сепаратизм и призывы к свержению действующей власти в автономном регионе. Это также привело к массовым протестам в Гонконге.
Смотрите видео: гонконгцы вышли на протест в память о событиях прошлого года
Что известно о протестах в Гонконге
► Противостояние между Пекином и Гонконгом началось еще 6 лет назад. Тогда несмотря на многочисленные попытки властей жестко подавить протесты, люди добились своего. В конце концов, Китай отказался от намерения утверждать кандидатов на выборах на руководящие должности в Гонконге. Но осенью 2019 года протесты начались снова. Но и тогда властям пришлось пойти на уступки митингующим. Прокитайская администрация Гонконга отказалась от закона об экстрадиции преступников на материковый Китай. По мнению активистов, это могло привести к политическим преследованиям в автономии.
► Великобритания передала Гонконг Китаю в 1997 году. В соответствии с соглашением с Пекином в мегаполисе сохранено собственное законодательство, действует независимая судебная система и свободные СМИ. В Китае же таких демократических свобод у граждан нет. Согласно договоренностям с Великобританией, интеграция Гонконга в политическую, судебную и экономическую систему Китая завершиться в 2047 году.