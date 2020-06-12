Люди в Гонконге снова вышли на протесты, на этот раз – в память о событиях прошлого года. Тогда в июне начались массовые митинги против попыток Пекина продвинуть в законодательство Гонконга нормы об экстрадиции задержанных в Китай. Они переросли в жесткое противостояние с властью мегаполиса.

12 июня 2019 года полиция впервые применила резиновые пули, слезоточивый газ и водометы против демонстрантов, пишет The Guardian.

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Тогда несколько десятков человек получили повреждения в столкновениях со стражами порядка. Но несмотря на это акции протеста продолжились. Сейчас люди вышли на улицы, чтобы вспомнить о жестоком разгоне.

The slogan now becoming call for #Hongkong independence. A huge difference to June 9th last year pic.twitter.com/D6s9C8S3Ot — Galileo Cheng (@galileocheng) June 9, 2020

On 9 June 2019, pro-democratic demonstrators gathered on the streets of #HongKong. The city’s biggest political crisis in decades still continues. The EU must protect Hong Kong’s autonomy & stand firm against external influences in autonomous territories. #HongKongProtests pic.twitter.com/G1n4UBIple — ECR Group (@ecrgroup) June 9, 2020

1st anniversary of ant-ELBA movement



Thousands of citizens, fresh off work and from all walks of life, poured into the streets of Central, chanting slogans like “Liberate Hong Kong, Revolution of Our Times”.



Source: Guardians of Hong Kong#HongKong#StandWithHongKong pic.twitter.com/Nmq25uqp1t — Justitia So (@HkgirlI) June 9, 2020

Лишь в сентябре 2019 года администрация Гонконга окончательно отказалась от планов принять закон об экстрадиции. Но активисты продолжили свои акции, требуя полного расследования действий правоохранительных органов и переизбрания администрации города. Впрочем, пока эти требования протестующих не выполнены. А Пекин продолжил свое наступление на гражданские свободы в Гонконге.

В конце мая Китайское народное собрание приняло закон о госбезопасности. Он предусматривает наказание за мятеж, сепаратизм и призывы к свержению действующей власти в автономном регионе. Это также привело к массовым протестам в Гонконге.

Смотрите видео: гонконгцы вышли на протест в память о событиях прошлого года

Что известно о протестах в Гонконге

► Противостояние между Пекином и Гонконгом началось еще 6 лет назад. Тогда несмотря на многочисленные попытки властей жестко подавить протесты, люди добились своего. В конце концов, Китай отказался от намерения утверждать кандидатов на выборах на руководящие должности в Гонконге. Но осенью 2019 года протесты начались снова. Но и тогда властям пришлось пойти на уступки митингующим. Прокитайская администрация Гонконга отказалась от закона об экстрадиции преступников на материковый Китай. По мнению активистов, это могло привести к политическим преследованиям в автономии.

► Великобритания передала Гонконг Китаю в 1997 году. В соответствии с соглашением с Пекином в мегаполисе сохранено собственное законодательство, действует независимая судебная система и свободные СМИ. В Китае же таких демократических свобод у граждан нет. Согласно договоренностям с Великобританией, интеграция Гонконга в политическую, судебную и экономическую систему Китая завершиться в 2047 году.