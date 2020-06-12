Люди в Гонконгу знову вийшли на протести, цього разу – в пам'ять про події минулого року. Тоді у червні почалися масові мітинги проти спроб Пекіна просунути в законодавство Гонконгу норми про екстрадицію затриманих до Китаю. Вони переросли у жорстке протистояння з владою мегаполіса.

12 червня 2019 року поліція вперше застосувала гумові кулі, сльозогінний газ та водомети проти демонстрантів, пише The Guardian.

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Тоді кілька десятків людей дістали ушкодження у сутичках з правоохоронцями. Та попри це акції протесту продовжилися. Зараз люди вийшли на вулиці, аби згадати про жорстокий розгін.

The slogan now becoming call for #Hongkong independence. A huge difference to June 9th last year pic.twitter.com/D6s9C8S3Ot — Galileo Cheng (@galileocheng) June 9, 2020

On 9 June 2019, pro-democratic demonstrators gathered on the streets of #HongKong. The city’s biggest political crisis in decades still continues. The EU must protect Hong Kong’s autonomy & stand firm against external influences in autonomous territories. #HongKongProtests pic.twitter.com/G1n4UBIple — ECR Group (@ecrgroup) June 9, 2020

1st anniversary of ant-ELBA movement



Thousands of citizens, fresh off work and from all walks of life, poured into the streets of Central, chanting slogans like “Liberate Hong Kong, Revolution of Our Times”.



Source: Guardians of Hong Kong#HongKong#StandWithHongKong pic.twitter.com/Nmq25uqp1t — Justitia So (@HkgirlI) June 9, 2020

Лише у вересні 2019 року адміністрація Гонконгу остаточно відмовилася від планів ухвалити закон про екстрадицію. Але активісти продовжили свої акції, вимагаючи повного розслідування дій правоохоронців та переобрання адміністрації міста. Втім, наразі ці вимоги протестувальників не виконані. А Пекін продовжив свій наступ на громадські свободи у Гонконгу.

Наприкінці травня Китайське народне зібрання ухвалило закон про держбезпеку. Він передбачає покарання за заколот, сепаратизм та заклики до повалення чинної влади в автономному регіоні. Це також призвело до масових протестів у Гонконгу.



Люди вийшли згадати жорстокі протистоянн 2019 року / Скриншот

Дивіться відео: гонконгці вийшли на протест у пам'ять про події минулого року

Що відомо про протести в Гонконгу

► Протистояння між Пекіном та Гонконгом почалося ще 6 років тому. Тоді попри численні спроби влади жорстко придушити протести, люди домоглися свого. Зрештою, Китай відмовився від наміру затверджувати кандидатів на виборах на керівні посади у Гонконгу. Але восени 2019 року протести почалися знову. Однак і тоді владі довелося піти на поступки мітингувальникам. Прокитайська адміністрація Гонконгу відмовилася від ухвалення закону про екстрадицію злочинців до материкового Китаю. На думку активістів, це могло призвести до політичних переслідувань в автономії.

► Велика Британія передала Гонконг Китаю у 1997 році. Відповідно до угоди з Пекіном у мегаполісі збережено власне законодавство, діє незалежна судова система і вільні ЗМІ. В Китаї ж таких демократичних свобод у громадян немає. Відповідно до домовленостей з Великою Британією, інтеграція Гонконгу в політичну, судову і економічну систему Китаю має завершитися у 2047 році.