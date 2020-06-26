Mazda решила интересным способом отметить свой 100-летний юбилей. Она создала спортивное купе. Однако дебютирует оно не в реальном, а в виртуальном мире.

Точнее в игре Gran Turismo Sport для игровых консолей Play Station. Об этом говорится в новом выпуске программы "Авто 24" на 24 канале.

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Хотя на самом деле прототип Mazda RX-Vision в исполнении GT3, японский производитель продемонстрировал в металле еще на автосалоне в Токио в 2015 году. Но серийным ему пока стать не суждено.

Дизайн купе разрабатывали в стилистике философии Кодо, авторство принадлежит главному дизайнеру Mazda Икуо Маэда, который когда-то нарисовал RX-8. Плоский гоночный концепт для игры вооружили форсированной версией мотора следующего поколения SKYACTIV-R. Однако его характеристики неизвестны.



Mazda RX-Vision / Фото Marketing Dive

Игра уже появилась в продаже и среди игроков проводится два конкурса: первый – на лучшее время прохождения трассы Спа-Франкоршам, а второй – на лучший дизайн ливреи для гоночного прототипа.

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Победители конкурса получат фирменный эскиз автомобиля с автографом дизайнера и масштабную коллекционную модель RX-Vision GT3.

Также в выпуске:

Оказалось что даже большой премиальный Mercedes может иметь всего полуторалитровый мотор.

В 2021 году Kia представит новую модель, которая сейчас известна под индексом CV. Это будет электромобиль, созданный на новой платформе, а в основу дизайна ляжет концепт Kia Imagine, показанный еще на автошоу в Женеве в 2019 году.

Смотрите полный выпуск программы "Авто24":