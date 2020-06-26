Mazda вирішила в цікавий спосіб відзначити свій 100-річний ювілей. Вона створила спортивне купе. Проте дебютує воно не в реальному, а в віртуальному світі.

Точніше в грі Gran Turismo Sport для ігрових консолей Play Station. Про це йдеться у новому випуску програми "Авто 24" на 24 каналі.

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Хоча насправді прототип Mazda RX-Vision у виконанні GT3, японський виробник продемонстрував в металі ще на автосалоні у Токіо у 2015 році. Але серійним йому поки стати не судилося.

Дизайн купе розробляли в стилістиці філософії Кодо, авторство належить головному дизайнеру Mazda Ікуо Маеда, який колись намалював RX-8. Плаский гоночний концепт для гри озброїли форсованою версією мотора наступного покоління SKYACTIV-R. Проте його характеристики невідомі.



Mazda RX-Vision / Фото Marketing Dive

Гра вже з'явилася у продажу і серед гравців проводиться два конкурси: перший – на найкращий час проходження траси Спа-Франкоршам, а другий – на кращий дизайн лівреї для гоночного прототипа.

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Переможці конкурсу отримають фірмовий ескіз автомобіля з автографом дизайнера і масштабну колекційну модель RX-Vision GT3.

Також у випуску:

Виявилося що навіть великий преміальний Mercedes може мати усього півторалітровий мотор.

У 2021 році Kia презентує нову модель, яка зараз відома під індексом CV. Це буде електромобіль, створений на новій платформі, а в основу дизайну ляже концепт Kia Imagine, показаний ще на автошоу в Женеві у 2019 році.

Дивіться повний випуск програми "Авто24":