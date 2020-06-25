Електрична "Формула-1" організувала власний віртуальний чемпіонат і змогла навіть залучити до нього майже всіх реальних пілотів. Не обійшлося без скандалів: один з гонщиків попався на махлюванні.

Серед них був і постійний учасник "Формули Е" Даніель Абт, який виступає за заводську команду Audi. Про це йдеться у програмі "Авто24" на 24 каналі.

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Щоправда, німець не виявляв великої уваги боротьбі в віртуальному чемпіонаті і наголошував, що ганяється задля розваги. Але нещодавно на віртуальному етапі в Берліні несподівано показав непоганий результат, посівши третє місце.

Через це та інший стиль пілотування суперники запідозрили, що симулятором керував хтось інший. Адже пілоти грають сидячи вдома і не завжди видно, хто за кермом.



Абт поплатився за шахрайство місцем в команді / Фото Poleman

В результаті розслідування, під час якого просто порівняли ІР-адреси, виявилося що Абт віддав своє місце професійному геймеру, який і показав крутий результат.

Після такого шахрайства команда Audi, за яку ганяється німець, оштрафувала його на 10 тисяч євро. А згодом і взагалі відсторонила Абта від участі в "Формулі Е".

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Дивіться повний випуск програми "Авто24":