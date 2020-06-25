Электрическая "Формула-1" организовала собственный виртуальный чемпионат и смогла даже привлечь в него почти всех реальных пилотов. Не обошлось без скандалов: один из гонщиков попался на мухлеже.

Среди них был и постоянный участник "Формулы Е" Даниэль Абт, выступающий за заводскую команду Audi. Об этом говорится в программе "Авто24" на 24 канале.

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Правда, немец не проявлял большого внимания к борьбе в виртуальном чемпионате и подчеркивал, что гоняется ради развлечения. Но недавно на виртуальном этапе в Берлине неожиданно показал неплохой результат, заняв третье место.

Из-за этого и другого стиля пилотирования соперники заподозрили, что симулятором управлял кто-то другой. Ведь пилоты играют сидя дома и не всегда видно, кто за рулем.



Абт поплатился за мошенничество местом в команде / Фото Poleman

В результате расследования, во время которого просто сравнили IP-адреса, оказалось что Абт отдал свое место профессиональному геймеру, который и показал крутой результат.

После такого мошенничества команда Audi, за которую гоняется немец, оштрафовала его на 10 тысяч евро. А впоследствии и вообще отстранила Абта от участия в "Формуле Е".

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