Этого американского блогера в мае 2023 года задержала Служба безопасности Украины. По предварительной информации, блогер поддержал российских оккупантов и героизировал военные преступления страны-агрессора.

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Маск призвал Зеленского объяснить ситуацию

Все началось с того, что американский пророссийский журналист Такер Карлсон выложил в соцсети Х сообщение, в котором обвинил украинские власти в якобы "пытках Гонсало Лиры". Американский ведущий утверждает, что блогера якобы задержали из-за "критики президента Украины".

На этот пост ответил Илон Маск, заявивший, что Украина должна отпустить пророссийского блогера, потому что США отправили стране более 100 миллиардов долларов.

Есть ли в этой истории нечто большее, чем просто критика Зеленского? Если это все, то здесь у нас серьезная проблема,

– написал он.

Кроме того, бизнесмен также метнул президента Украины и попросил прояснить ситуацию по ситуации с Лирой. Маск также отметил и Джо Байдена, спросив о статусе "этого американского журналиста".

В СБУ прокомментировали задержание Гонсало Лиры

В пресс-службе Службы безопасности Украины в эксклюзивном комментарии 24 Каналу рассказали о ситуации с латиноамериканским блогером Гонсало Лирой. Там подчеркнули, что мужчина систематически оправдывал российскую агрессию в Украине и распространял пророссийские тезисы в своих социальных сетях.

В своих видео он признавал правомерной агрессию России в Украине, отрицал военные преступления, а также утверждал, что ВСУ обстреливают свою же территорию, а в Украине царит неонацистский режим,

– сказали в СБУ.

В службе подчеркнули, что такая деятельность является уголовным правонарушением, в том числе оправданием, признанием правомерной, отрицанием вооруженной агрессии России против Украины и глорификацией ее участников.

Более того, СБУ смогла задокументировать подрывную деятельность блогера и сообщила ему о подозрении. Уже в мае 2023 года суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Позже за него внесли залог и Лиру отпустили под домашний арест.

"В июле блогер нарушил закон и попытался сбежать от правосудия. На собственном мотоцикле он пытался выехать за границу через пункт пропуска Украины с Венгрией. На границе его не пропустили, а позже, по решению суда, фигуранта задержали на Закарпатье и принудительно доставили в Харьков", – подчеркнули представители службы.

В итоге там отметили, что блогер находится под стражей в Харьковском следственном изоляторе. Досудебное расследование по данному уголовному производству окончено, а рассмотрение дела в суде назначено на 12 и 21 декабря 2023 года.