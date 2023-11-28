Израильский журналист Цви Зильбер прокомментировал 24 Каналу визит Маска на Ближний Восток. По его словам, у миллиардера достаточно неординарное поведение, поэтому трудно предсказать его действия.
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"Это эксцентричный человек. Он сам говорил, что у него аутизм, пониженное чувство эмпатии к другим людям. Поэтому я не знаю, насколько на него произведет впечатление посещение Кфар-Азы, где произошла страшная резня 7 октября", – отметил Зильбер.
Зачем Маск приехал в Израиль: смотрите видео 24 Канала
В то же время израильские власти на самом высоком уровне понимают важность такого человека, как Илон Маск, и работают с ним. Так, он заявил, что после войны собирается восстановить Газу и установить там Starlink. Но непонятно, какая в этом коммерческая заинтересованность. Возможно, Маск заставит Пентагон или ООН оплачивать интернет палестинцам.
Маск согласился, что ХАМАС нужно уничтожить
Илон Маск вызывает неоднозначное отношение. В частности, после обострения израильско-палестинского конфликта он сделал противоречивое заявление по поводу гибели детей Газы. Кроме того, к нему есть претензии по разгону антисемитских нарративов в соцсети X, ранее известной как твиттер. Эту тему с ним поднимал президент Израиля Ицхак Герцог.
Но самое главное заявление Илона Маска, что ХАМАС должен быть уничтожен. Он буквально сказал, что те, кто посылает людей на убийства, должны быть нейтрализованы,
– подчеркнул Зильбер.
Почему Маск поехал в Израиль: основное
- Американский миллиардер решил посетить Ближний Восток после скандала из-за его антисемитских заявлений. Предполагают, что таким образом он пытается отбелить свою репутацию.
- Так, Маск поддержал антисемитский пост в X. Автор обвинил представителей еврейской общины в "диалектической ненависти против белых людей". Этим миллиардер спровоцировал новый обвал акций Tesla.
- Кроме того, мировые компании начали отказываться от рекламы в X. В частности, речь идет об Apple, Disney, IBM и т.д.