Израильский журналист Цви Зильбер прокомментировал 24 Каналу визит Маска на Ближний Восток. По его словам, у миллиардера достаточно неординарное поведение, поэтому трудно предсказать его действия.

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"Это эксцентричный человек. Он сам говорил, что у него аутизм, пониженное чувство эмпатии к другим людям. Поэтому я не знаю, насколько на него произведет впечатление посещение Кфар-Азы, где произошла страшная резня 7 октября", – отметил Зильбер.

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В то же время израильские власти на самом высоком уровне понимают важность такого человека, как Илон Маск, и работают с ним. Так, он заявил, что после войны собирается восстановить Газу и установить там Starlink. Но непонятно, какая в этом коммерческая заинтересованность. Возможно, Маск заставит Пентагон или ООН оплачивать интернет палестинцам.

Обратите внимание! Сначала Израиль выступил против интернета в Газе, чтобы им не воспользовались террористы для нападений. Однако впоследствии стороны договорились, что работу Starlink будет регулировать израильское минсвязи.

Маск согласился, что ХАМАС нужно уничтожить

Илон Маск вызывает неоднозначное отношение. В частности, после обострения израильско-палестинского конфликта он сделал противоречивое заявление по поводу гибели детей Газы. Кроме того, к нему есть претензии по разгону антисемитских нарративов в соцсети X, ранее известной как твиттер. Эту тему с ним поднимал президент Израиля Ицхак Герцог.

Но самое главное заявление Илона Маска, что ХАМАС должен быть уничтожен. Он буквально сказал, что те, кто посылает людей на убийства, должны быть нейтрализованы,

– подчеркнул Зильбер.

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