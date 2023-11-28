Ізраїльський журналіст Цві Зільбер прокоментував 24 Каналу візит Маска на Близький Схід. За його словами, мільярдер має доволі неординарну поведінку, тому важко передбачити його дії.

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"Це ексцентрична людина. Він сам говорив, що в нього аутизм, знижене почуття емпатії до інших людей. Тому я не знаю, наскільки на нього справлять враження відвідини Кфар-Ази, де відбулася страшна різня 7 жовтня", – зазначив Зільбер.

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Водночас ізраїльська влада на найвищому рівні розуміє важливість такої людини, як Ілон Маск, і працює з ним. Так, він заявив, що після війни збирається відновити Газу й встановити там Starlink. Але незрозуміло, яка в цьому комерційна зацікавленість. Можливо, Маск змусить Пентагон чи ООН оплачувати інтернет палестинцям.

Зверніть увагу! Спочатку Ізраїль виступив проти інтернету в Газі, щоб ним не скористались терористи для нападів. Однак згодом сторони домовились, що роботу Starlink регулюватиме ізраїльське мінзв'язку.

Маск погодився, що ХАМАС треба знищити

Ілон Маск викликає неоднозначне ставлення. Зокрема, після загострення ізраїльсько-палестинського конфлікту він зробив суперечливу заяву щодо загибелі дітей Гази. Крім того, до нього є претензії щодо розганяння антисемітських наративів у соцмережі X, раніше відомій як твітер. Цю тему з ним порушував президент Ізраїлю Іцхак Герцоґ.

Але найголовніша заява Ілона Маска, що ХАМАС має бути знищений. Він буквально сказав, що, ті, хто посилає людей на вбивства, мають бути нейтралізовані,

– наголосив Зільбер.

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