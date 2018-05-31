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"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"

Гонщик против автопилота: организаторы Roborace устроили уникальный "батл"

Автотехнологии 7 Читати новину українською

Историческое соревнование состоялось на треке Formula E в Риме. Известный американский гонщик-экстремал Райан Туерк противостоял DevBot – беспилотному электромобилю, за которым стоит группа разработчиков, которые проводили на нем свои тесты и "учили" искусственный интеллект быстро рассекать трек.

Больше – смотрите в видео.

Теги: Автотехнологии
Источник: 24 Канал
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