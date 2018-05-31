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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"
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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"

Гонщик проти автопілота: організатори Roborace влаштували унікальний "батл"

Автотехнології 28 Читать новость на русском

Історичне змагання відбулось на треку Formula E у Римі. Відомий американський гонщик-екстремал Раян Туерк протистояв DevBot – безпілотному електромобілю, за яким стоїть група розробників, які також проводили на ньому свої тести та "вчили" штучний інтелект швидко розсікати треком.

Більше – дивіться у відео.

Теги: Автотехнології
Джерело: 24 Канал
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