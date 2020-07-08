Экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева 7 июля призвала МВФ отреагировать на отставку Якова Смолия. По ее мнению, следует лишить украинскую власть новой кредитной программы, если та будет оказывать давление на руководство НБУ.

Такое заявление экс-глава НБУ сделала во время интервью изданию Central Banking.

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Почему Гонтарева просит в МВФ наказать Украину

По ее словам, транш МВФ выплатили в рамках соглашения, в котором говорилось о независимости НБУ и экономические реформы. Теперь, мол, если после отставки Смолия эти условия не обеспечены, то Фонд вроде бы имеет право требовать вернуть деньги.

Гонтарева утверждает, что заявления МВФ и стран "Большой семерки" о независимости НБУ превратились в красивые лозунги, не имеющие реального влияния".

МВФ должен заявить, что не будет платить Украине дальнейших траншей в рамках нового кредита, если Зеленский не назначит нового главу НБУ, который будет сохранять результаты реформ,

– отметила Гонтарева.

Она признала, что политическое давление на Нацбанк оказывалось и во времена ее пребывания на должности, однако в последнее время это давление стало "невыносимым". Она обвинила олигарха Игоря Коломойского и приближенных к нему депутатов, в частности, нардепа Александра Дубинского.

Что будет с сотрудничеством с МВФ

Еще один важный вопрос, который волновал украинцев после отставки Смолия – это дальнейшая судьба сотрудничества Украины с МВФ. Сам бывший глава Нацбанка подчеркнул: все в руках его преемника.

Он считает, что если его преемник не будет менять политики Нацбанка и сразу заявит, что постарается быть независимым, сохранять плавучее курсообразование, не будет печатать гривны – это будет позитивный сигнал для МВФ.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что сотрудничество с МВФ продолжится, хотя там и отреагировали напряженно. А от ЕС правительство ожидает помощь на 1,2 миллиарда евро.

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