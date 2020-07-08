Ексглава Нацбанку Валерія Гонтарева 7 липня закликала МВФ відреагувати на відставку Якова Смолія. На її думку, варто позбавити українську владу нової кредитної програми, якщо та чинитиме тиск на керівництво НБУ.

Таку заяву ексочільниця НБУ зробила під час інтерв'ю виданню Central Banking.

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Чому Гонтарева просить в МВФ покарати Україну

За її словами, транш МВФ виплатили в межах угоди, в якій мовилось про незалежність НБУ та економічні реформи. Тепер, мовляв, якщо після відставки Смолія ці умови не забезпечені, то Фонд начебто має право вимагати повернути гроші.

Гонтарева стверджує, що заяви МВФ та країн "Великої сімки" про незалежність НБУ перетворилися на "красиві гасла, що не мають реального впливу".

МВФ має заявити, що не буде платити Україні подальших траншів в межах нового кредиту, якщо Зеленський не призначить нового голову НБУ, який зберігатиме результати реформ,

– зазначила Гонтарева.

Вона визнала, що політичний тиск на Нацбанк чинився і за часів її перебування на посаді, однак останнім часом цей тиск став "нестерпним". Вона звинуватила олігарха Ігоря Коломойського та наближених до нього депутатів, зокрема, нардепа Олександра Дубінського.

Що буде зі співпрацею з МВФ

Ще одне важливе питання, яке хвилювало українців після відставки Смолія – це подальша доля співпраці України з МВФ. Сам колишній голова Нацбанку наголосив: все в руках його наступника.

Він вважає, що якщо його наступник не мінятиме політики Нацбанку та одразу заявить, що намагатиметься бути незалежним, зберігати плавуче курсоутворення, не друкуватиме гривні – це буде позитивний сигнал для МВФ.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запевнив, що співпраця з МВФ триватиме, хоча там і відреагували напружено. А від ЄС уряд очікує допомогу на 1,2 мільярда євро.

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