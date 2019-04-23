Гонтарева и Ложкин не явились на допрос в ГПУ

22 апреля Генпрокуратура вызвала на допрос друзей Порошенко – бывшую руководительницу НБУ Валерию Гонтареву, экс-главу Администрации президента Бориса Ложкина, заместителя главы АП Алексея Филатова. Однако они в здании ГПУ так и не появились.

Об этом сообщила корреспондентка 24 канала в прямом эфире.

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Известно, что двое из подозреваемых находятся за границей, поэтому шансов на то, чтобы они приехали не допрос в ГПУ не было.

В частности, Валерия Гонтарева заявляла, что она не придет на допрос в Генпрокуратуру, потому что никакой официальной повестки ей не поступало. "Я не собираюсь идти на допрос. Я живу и работаю в Лондоне. Если они хотят меня допрашивать, то пусть приедут и будут допрашивать", – сказала экс-руководительница НБУ.



Валерия Гонтарева

Юристы Бориса Ложкина отметили, что никаких официальных сообщений ни о подозрении, ни о приглашении на допрос ГПУ не направляла. А интернет-сообщения не могут быть юридическим основанием для этого.



Борис Ложкин

Более того, юристы уверяют, что ГПУ наводит "хайп" в медиа, обвиняя Ложкина, Гонтареву и Филатова, потому что они уже "перекрасились" под новую власть.

В чем обвиняют Гонтареву, Ложкина и Филатова? 28 марта вечером глава отдела процессуального руководства в ГПУ Константин Кулик обнародовал письмо, в котором указал, что вручнены подозрения бывшей руководительнице НБУ Валерии Гонтаревой, экс-главе Админитрации Президента Борису Ложкину и заместителю главы Администрации Алексею Филатову. Мол, они позволили преступной группировке Курченко легализовать миллиарды долларов.

Кто такой Сергей Курченко?

Украинский бизнесмен, олигарх, владелец группы компаний ВЕТЭК (Восточно-Европейская топливно-энергетическая компания), экс-владелец и президент футбольного клуба "Металлист". После Революции Достоинства бежал из Украины и до сих пор скрывается в Москве.



По оценкам МВД, преступные схемы ввоза на территорию Украины и реализации нефтепродуктов группой компаний ВЕТЭК нанесли украинскому бюджету ущерб на 7 миллиардов гривен. Против Курченко открыт ряд уголовных дел, его имущество и имущество предприятий арестованы. Как член окружения Януковича, Курченко попал под санкции Европейского Союза.