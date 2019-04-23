18:18
23 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ НАБУ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин сделает рыбалку платной. Зачем Маск заговорил на русском
      Вєсті Кремля
      23:28, 22 апреля
      Вести.UA: Кого поддерживает Ляшко. Приветик из Ростова
      Вєсті.UA
      20:58, 22 апреля
      Как выглядят украинские дороги после дорогого ремонта: шокирующие фото и видео
      ЦРУ
      12:53, 19 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить все: Первые дипломатические шаги
      Згадати все
      20:07, 20 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ НАБУ

      Гонтарева и Ложкин не явились на допрос в ГПУ

      135 Читати новину українською

      22 апреля Генпрокуратура вызвала на допрос друзей Порошенко – бывшую руководительницу НБУ Валерию Гонтареву, экс-главу Администрации президента Бориса Ложкина, заместителя главы АП Алексея Филатова. Однако они в здании ГПУ так и не появились.

      Об этом сообщила корреспондентка 24 канала в прямом эфире.

      Читайте также: ГПУ вручит подозрения трем политикам из окружения Порошенко

      Известно, что двое из подозреваемых находятся за границей, поэтому шансов на то, чтобы они приехали не допрос в ГПУ не было.

      В частности, Валерия Гонтарева заявляла, что она не придет на допрос в Генпрокуратуру, потому что никакой официальной повестки ей не поступало. "Я не собираюсь идти на допрос. Я живу и работаю в Лондоне. Если они хотят меня допрашивать, то пусть приедут и будут допрашивать", – сказала экс-руководительница НБУ.

      Валерія Гонтарева
      Валерия Гонтарева

      Юристы Бориса Ложкина отметили, что никаких официальных сообщений ни о подозрении, ни о приглашении на допрос ГПУ не направляла. А интернет-сообщения не могут быть юридическим основанием для этого.

      Борис Ложкін
      Борис Ложкин

      Более того, юристы уверяют, что ГПУ наводит "хайп" в медиа, обвиняя Ложкина, Гонтареву и Филатова, потому что они уже "перекрасились" под новую власть.

      В чем обвиняют Гонтареву, Ложкина и Филатова? 28 марта вечером глава отдела процессуального руководства в ГПУ Константин Кулик обнародовал письмо, в котором указал, что вручнены подозрения бывшей руководительнице НБУ Валерии Гонтаревой, экс-главе Админитрации Президента Борису Ложкину и заместителю главы Администрации Алексею Филатову. Мол, они позволили преступной группировке Курченко легализовать миллиарды долларов.

      Кто такой Сергей Курченко?
      Украинский бизнесмен, олигарх, владелец группы компаний ВЕТЭК (Восточно-Европейская топливно-энергетическая компания), экс-владелец и президент футбольного клуба "Металлист". После Революции Достоинства бежал из Украины и до сих пор скрывается в Москве.

      По оценкам МВД, преступные схемы ввоза на территорию Украины и реализации нефтепродуктов группой компаний ВЕТЭК нанесли украинскому бюджету ущерб на 7 миллиардов гривен. Против Курченко открыт ряд уголовных дел, его имущество и имущество предприятий арестованы. Как член окружения Януковича, Курченко попал под санкции Европейского Союза.

      blog_ava
      Еврейские кучки 2019: что это такое и когда они будут перед Пасхой
      сегодня
      4107
      Теги: Новости Украины Деньги Сергей Курченко ГПУ Борис Ложкин Валерия Гонтарева
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Дострокові вибори до Верховної Ради: кому це вигідно та чи реально
      сегодня , 17:30 Дострокові вибори до Верховної Ради: кому це вигідно та чи реально
      Тетяна Острікова 77
      Зеленський vs Верховна Рада: війна чи союз?
      сегодня , 17:06 Зеленський vs Верховна Рада: війна чи союз?
      Костянтин Шкабара 912
      Спасение Луценко: генпрокурор бежит от Порошенко?
      сегодня , 16:31 Спасение Луценко: генпрокурор бежит от Порошенко?
      Інна Жолобович 1379
      Как дать вторую жизнь старой мебели: простые лайфхаки
      сегодня , 10:30 Как дать вторую жизнь старой мебели: простые лайфхаки
      143
      Закулисье "Голоса страны-9" и творчество: Оксана Муха откровенно рассказала о жизни после шоу
      сегодня , 16:30 Закулисье "Голоса страны-9" и творчество: Оксана Муха откровенно рассказала о жизни после шоу
      Юлія Михайлова 157
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Переговоры в Нормандском формате: наступит ли переломный момент?
       25 июля 2017 , 19:11
      Как арендовать машину без ошибок: прокат авто за рубежом
       25 августа 2018 , 17:17
      Стало известно, кто стал лучшим игроком сборной Украины в 2018 году
       21 ноября 2018 , 10:53
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук