Гонтареву может спасти только паспорт Соединенных Штатов, – политолог

После предшественника Кубива Гонтарева продолжила развал финансовой системы, а дальше закрывала банки, чтобы бросить концы в воду. Однако каждая финансовая пирамида отслеживается. Гонтареву может спасти только паспорт США. Тогда она будет недосягаемой для отечественного правосудия.

Такое заявление сделал политический и экономический эксперт Всеволод Степанюк на пресс-конференции в Голос.ua

Об этом говорится в статье Екатерины Петренко для сайта "24": Судьба Нацбанка: как повлияет назначение нового председателя на банковскую систему Украины

Степанюк убежден, что любая новая власть будет преследовать предыдущую. Потому что та нарушила все, что только можно: от Конституции до Уголовного кодекса.

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А вот политолог Андрей Золотарев прогнозирует два варианта событий для Гонтаревой. По его мнению, если произойдет мягкая смена власти, то экс-руководительница НБУ будет наслаждаться жизнью. Возможно, за пределами Украины.

Но если случится жесткая смена власти, то те, кто придут на смену Порошенко, будут бросать в тюрьму своих предшественников. Тогда Гонтаревой нужно будет напрячься, поскольку от суммы и тюрьмы не зарекаются,

– прокомментировал политолог.

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Напомним 18 января 2018 года Президент Петр Порошенко внес в парламент проекты постановлений об освобождении от должности председателя НБУ Валерии Гонтаревой, которая еще в апреле 2017 года сообщила о своем решении уйти в отставку, и назначение на эту должность Якова Смолия. Стало известно, что вопрос об увольнении Валерии Гонтаревой и назначения ее преемника на должность главы НБУ 1 марта депутаты Верховной Рады рассматривать не будут. По словам нардепа Михаила Довбенко, оно, скорее всего, будет вынесен на рассмотрение Верховной Рады уже на следующей пленарной неделе – 13-16 марта.

Кто такая Валерия Гонтарева?

Председатель Национального банка Украины с 19 июня 2014 по 10 марта 2017.



С 1993 по 1996 работала ведущим экономистом на Украинской валютной бирже. С декабря 2007 года – председатель совета директоров группы "Инвестиционный Капитал Украина".



С сентября 2013 по 17 июня 2014-го занимала должность председателя наблюдательного совета банка "Авангард". Член СНБО с 23 июня 2014 года.



За 2017 год задекларировала более 83,5 миллиона гривен. Источником поступлений чиновница указала доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав компании ICU Holdings Limited.