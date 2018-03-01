16:21
12 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
2°C
4°C 0°C
  • вторник
    3°C 1°C
  • среда
    1°C 0°C
  • четверг
    4°C -1°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Симоньян подалась в юмористки. Трэш в
Вєсті Кремля
21:47, 9 марта
Вести. UA. Жир. Украинских политиков наградили
Вєсті.UA
18:54, 9 марта
Чужая на своей земле: как участок пенсионерки неожиданно стала собственностью семьи чиновницы
ЦРУ
21:58, 6 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Всё. 8 марта: женский праздник или день феминисток?
Згадати все
18:59, 10 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Гонтареву может спасти только паспорт Соединенных Штатов, – политолог

727 Читати новину українською
За 2017 год чиновница задекларировала более 83,5 миллиона гривен
За 2017 год чиновница задекларировала более 83,5 миллиона гривен / 24 Канал

После предшественника Кубива Гонтарева продолжила развал финансовой системы, а дальше закрывала банки, чтобы бросить концы в воду. Однако каждая финансовая пирамида отслеживается. Гонтареву может спасти только паспорт США. Тогда она будет недосягаемой для отечественного правосудия.

Такое заявление сделал политический и экономический эксперт Всеволод Степанюк на пресс-конференции в Голос.ua

Об этом говорится в статье Екатерины Петренко для сайта "24": Судьба Нацбанка: как повлияет назначение нового председателя на банковскую систему Украины

Степанюк убежден, что любая новая власть будет преследовать предыдущую. Потому что та нарушила все, что только можно: от Конституции до Уголовного кодекса.

Читайте также: Я была человеком, который пришел с рынка, – Гонтарева о своих провалах на посту главы НБУ

А вот политолог Андрей Золотарев прогнозирует два варианта событий для Гонтаревой. По его мнению, если произойдет мягкая смена власти, то экс-руководительница НБУ будет наслаждаться жизнью. Возможно, за пределами Украины.

Но если случится жесткая смена власти, то те, кто придут на смену Порошенко, будут бросать в тюрьму своих предшественников. Тогда Гонтаревой нужно будет напрячься, поскольку от суммы и тюрьмы не зарекаются,
– прокомментировал политолог.

Читайте также: Рада не будет увольнять Гонтареву 1 марта

Напомним 18 января 2018 года Президент Петр Порошенко внес в парламент проекты постановлений об освобождении от должности председателя НБУ Валерии Гонтаревой, которая еще в апреле 2017 года сообщила о своем решении уйти в отставку, и назначение на эту должность Якова Смолия. Стало известно, что вопрос об увольнении Валерии Гонтаревой и назначения ее преемника на должность главы НБУ 1 марта депутаты Верховной Рады рассматривать не будут. По словам нардепа Михаила Довбенко, оно, скорее всего, будет вынесен на рассмотрение Верховной Рады уже на следующей пленарной неделе – 13-16 марта.

Кто такая Валерия Гонтарева?
Председатель Национального банка Украины с 19 июня 2014 по 10 марта 2017.

С 1993 по 1996 работала ведущим экономистом на Украинской валютной бирже. С декабря 2007 года председатель совета директоров группы "Инвестиционный Капитал Украина".

С сентября 2013 по 17 июня 2014-го занимала должность председателя наблюдательного совета банка "Авангард". Член СНБО с 23 июня 2014 года.

За 2017 год задекларировала более 83,5 миллиона гривен. Источником поступлений чиновница указала доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав компании ICU Holdings Limited.

Теги: Новости политики Новости Украины Валерия Гонтарева НБУ Банки Отставка Гонтаревой Яков Смолий
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за 1 марта
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
В Китае открыли самый высокий стеклянный мост: захватывающие фото
сегодня, 15:11 В Китае открыли самый высокий стеклянный мост: захватывающие фото
357
Тимошенко больна, – нардеп Власенко
сегодня, 13:58 Тимошенко больна, – нардеп Власенко
1187
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук